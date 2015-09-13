Веселые старты во благо здоровья Свежий выпуск 401 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Участники этого мероприятия – государственные служащие, медицинские работники, учащиеся общеобразовательных школ, студенты средних и высших учебных заведений – популяризировали утреннюю и производственную гимнастику, здоровый образ жизни.

Тут же работал медицинский городок, где врачи основных специальностей давали пациентам консультации по различным вопросам, проводили замеры сахара и холестерина в крови, артериального давления, высчитывали индекс массы тела. Поодаль расположился «Уголок здорового питания», проводились конкурсы, викторины, выставки детского творчества.

Также состоялись общереспубликанский флэшмоб, велопробег юных спортсменов. Прошли состязания по нескольким видам спорта и веселые старты. Одновременно на площадке выступали артисты эстрады, коллективы художественной самодеятельности и этнокультурных центров.



