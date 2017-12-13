​Веселый праздник свечей

В память о чуде, случившемся в истории еврейского народа несколько тысячелетий назад, ханукальные светильники будут возжигать на протяжении восьми декабрьских дней в еврейских семьях, синагогах, популярных местах казахстанских городов. Название Ханука, как сообщили в Еврейском центре, в переводе с иврита означает освящение или обновление.

Об этом празднике упоминается в трудах античного историка Иосифа Флавия, который писал, что начало Празднику свечей (как еще называют Хануку) положила победа войск Иегуды Маккавея над царем Антиохом в 164 году до н. э. Благодаря этому в иерусалимском храме смогли возобновить многовековой порядок службы и зажигание меноры – светильника. Однако масла хватало лишь на один день, но огонь в золотой меноре чудесным образом не угасал, а продолжал гореть все восемь дней, пока готовилось новое масло.

Главный раввин Казахстана Ешая Коген добавил, что евреи так радовались возможности вернуться к богослужению в храме, что постановили всегда праздновать день его восстановления. С тех пор Ханука начинается 25-го числа месяца кислева (в этом году праздник начался вечером 12 декабря) и длится 8 дней. Зажигание огней Хануки неизменно вызывает радостное воодушевление, когда в едином порыве верующие поют и танцуют.

В эти дни принято жарить пончики и картофельный латкес (оладьи) на масле. Эти блюда и украшают праздничный стол. О давних событиях напоминает и детская игра в ханукальный волчок, на четырех гранях которого написано по первой букве фразы: «Чудо великое было там». Таким же чудом и благословением назвали в Еврейском центре возможность свободно отмечать свои праздники в независимом Казахстане.