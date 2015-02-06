Веселый праздник весны Свежий выпуск 613 Максут ИРЖАНОВ

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– О какой весне говорите, когда на улице середина зимы и 20–25-градусные морозы? – могут спросить несведущие.

Отвечаем: о китайской, дорогой читатель, о китайской. Новый год по китайскому лунному календарю – не зимний, а весенний праздник, хотя наступает он в первое новолуние в пе­риод с 20 января по 20 февраля и празднуется до 15-го дня первого лунного месяца. Праздник весны (Чуньцзе) – самый торжественный традиционный праздник Китая с ярким национальным колоритом. Он символизирует спокойствие, согласие, счастье, благоденствие и все прекрасное. Люди в эти дни загадывают желания, говорят о своих надеждах на новый год.

Этот праздник, являющийся одним из важных носителей китайской культуры, сегодня пользуется популярностью среди разных народов мира. В Казахстане «Веселый праздник весны» проводится с 2010 года и стал уже традиционным.

В том, что казахстанцы ценят и понимают китайскую культуру, можно было убедиться и в этот раз: в зрительном зале Дворца Мира и Согласия не было свободных мест.

Перед началом концерта Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, отметив, что посольство КНР в РК с удовольствием вновь представляет казахстанцам гала-концерт «Веселый праздник весны», от души пожелал Китаю и Казахстану дальнейшего процветания, счастья и новых успехов в выполнении программы «Нұрлы жол», благополучия нашим народам и новых достижений в китайско-казахских отношениях.

В свою очередь министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамеди­улы, поздравив всех присутствующих с праздником, подчеркнул: «Наши страны, расположившиеся вдоль Великого шелкового пути, были с давних времен неразлучными и дружественными соседями. И сегодня мы должны укреплять эти отношения, чтобы плодами нашей дружбы могли пользоваться последующие поколения».

Концерт китайских мастеров сцены прошел на одном дыхании. Красивые танцевальные номера «Прекрасный вид», «Лебедь», «Таинственная ночь» в исполнении артистов Чжэнчжоуского театра танца и песни, сложные трюки мастеров древнего искусства ушу из Шаолиньской школы боевых искусств Taroy, иструментальное соло на традиционных музыкальных инструментах Эрту и Суона поразили зрителей своей красочностью и мастерством исполнителей. Наряду с китайскими мелодиями прозвучали и казахские («Дударай», «Кызыма»), что также тепло было встречено зрителями.

Отметим также, что Чжэнчжоуский театр танца и песни является профессиональным художественным коллективом правительства Китая, который неоднократно был удостоен премии «Лотос», а ученики самой известной школы боевых искусств Шаолинь Taroy являются победителями международных турниров по кунг-фу, участвовали на церемониях открытия и закрытия нескольких Олимпийских, Азиатских и Паралимпийских игр.

Выступая во многих странах, китайские артисты каждый год приво­зят новую программу гала-концерта «Веселый праздник весны», а потому интерес к их выступлениям только растет.