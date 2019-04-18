Участниками и гостями праздника стали учащиеся школ областного центра и ребята из многодетных семей, которых организаторы порадовали своими разнообразными изделиями в национальном стиле. Их выполнили мастерицы-рукодельницы Гульнара Орынбаева, Альбина Байковская, Лидия Власенко, Эльвира Несмеянова, Людмила Суховецкая и Марина Бойченко.

– Ежемесячно Акмолинской Ассамблеей народа Казахстана проводятся такие благотворительные акции, – подчеркнула специалист по народному декоративно-прикладному творчеству и работе с общественными структурами КГУ «Қоғамдық келiсiм» Алтынай Кульжанова. – Сегодня это конкурс-ярмарка «Весеннее обновление». В апреле проходит благотворительная акция «Асар», что в переводе с казахского языка означает «трудовая помощь». Это один из древних казахских обычаев, согласно которому жители аула, собравшись вместе, выполняли вместе работу, требующую больших усилий. В рамках этой акции наши мастера-прикладники дают бесплатные мастер-классы для детей из многодетных семей по технике макраме и изготовлению цветов из ткани.

У одного из организаторов мероприятия, заместителя председателя Объединения поляков Акмолинской области Людмилы Суховецкой в этот день был творческий дебют – она впервые выставила свои рукодельные творения.

– Такие вещи в магазине не купишь. И как хорошо своими руками сделать оригинальный подарок родным, близким и ­друзьям, использовав при этом совершенно простые вещи, забытые старинные технологии, – говорила она.

В экспозиционном зале гостей ярмарки знакомили с национальными костюмами народов Казахстана, представленными Областным историко-краеведческим музеем. Экскурсовод рассказала ребятам о деятельности этнокультурных объединений АНК и мастеров-прикладников, об особенностях казахской нацио­нальной одежды и орнамента. Затем девочки с интересом наблюдали за работой мастериц Альбины Байковской и Эльвиры Несмеяновой, из-под рук которых появлялись искус­но изготовленные и радующие глаз макраме и цветы из ткани. Возможно, кто-то из юных зрительниц в будущем станет продолжателем вековых традиций народных ремесел.

После ярмарки гостей Дома дружбы ждал концерт «Мен сени яратам, Кокшетау!». Это ежегодный традиционный фестиваль Областного татаро-башкирского общества, который состоялся в рамках смотров-конкурсов коллективов художественной самодеятельности областного центра. В фестивале приняли участие самодеятельные артисты из Степногорска, вокальные ансамбли «Галиябану» и «Русская песня», лауреат международных конкурсов Светлана Ибрагимова, танцевальный ансамбль «Юлдуз», учащиеся музыкальной школы Кокшетау, студенты колледжа культуры имени Ақан сері и другие талантливые исполнители.

Такие праздники в Доме дружбы неизменно наполняют радос­тью и оптимизмом, верой в хорошее и доброе будущее.