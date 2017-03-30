Общество
Весеннему призыву в армию подлежат более 16 тысяч казахстанцев
Ботагоз Балтабаева
В Казахстане стартовал весенний призыв в Вооруженные силы РК. Призыву на срочную воинскую службу подлежат свыше 16 тысяч граждан 1999–1990 годов рождения. Об этом стало известно во время пресс-конференции, посвященной проведению призыва граждан на срочную воинскую службу "Весна-2017", которая прошла сегодня 30 марта в Службе центральных коммуникаций в Астане, передает Kazpravda.kz.

Напомним, что весной 2016 года в Казахстане планировалось призвать более 14 тысяч казахстанцев. По итогам кампании ряды военных пополнили порядка 15 тыс. человек

"Основными задачами в ходе весеннего призыва этого года на срочную воинскую службу является комплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана наиболее подготовленными в физическом и психологическом отношении молодежи призывного возраста, с соответствующим уровнем образования и готовностью к воинской службе", – рассказал заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК полковник Амантай Усербаев.

Усербаев также отметил, что качество казахстанского призыва год от года улучшается.

В свою очередь начальник Центра военно-врачебной комиссии МО РК, Канат Султангазин привел статистические данные по призывникам.

"По категории годности освидетельствования ранее у нас до 70% были годны, сейчас процент этот ежегодно постепенно увеличивается на 0,5-1% и сейчас в целом составляет 77–78% годных к воинской службе. Негодных к службе – 10%. Временно негодные, которые нуждаются в санации, в коррекции зрения и так далее, они занимают примерно 12%. Количество призываемого контингента увеличивается, улучшаются его показатели. Абсолютно не годных с исключением из воинского учета – мизерное количество – это в основном инвалиды с детства, которые имеют хронические заболевания либо врожденные пороки. Их число не достигает даже 0,5%", – сообщил полковник Султангазин.

Кроме того, начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Муслим Даиров рассказал об особенностях формирования нынешнего весеннего призыва.

"Казахстанская армия в настоящее время комплектуется смешанным способом, как по призыву, так и по контракту. Во всех ее сферах деятельности внедряется все новое и прогрессивное, основанное на мировом опыте. Не исключением стали и вопросы комплектования личным составом, в том числе призыв. При этом весенний призыв текущего года проводится в период празднования 25-летия Вооруженных сил РК. В этой связи в регионах планируется организовать торжественные проводы новобранцев в армию. Ритуалы принятия военной присяги провести на открытых площадях, исторически значимых местах городов и районов с привлечением широкого круга общественности и СМИ", – отметил Даиров.

Призыв начинается в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2017 года № 449 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2017 года".

Комплектование осуществляется по экстерриториальному принципу. То есть призывник направляется на службу в другой регион. При отборе и распределении молодого пополнения по воинским частям учитываются специальности призывников, полученные до призыва.

Стоит отметить, для оперативного решения вопросов о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования в Министерстве обороны Казахстана весь период работает "горячая линия". Ответственные должностные лица дают разъяснения, отвечают на все интересующие граждан вопросы. Получить консультацию можно позвонив по телефонам: 8 (7172) 72-13-89 и 72-16-06.

Весной 2017 года в вооруженные силы, другие войска и воинские формирования РК планируется призвать свыше 16 тысяч граждан.

Популярное

Все
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
Без скидок на погодные условия
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
Премьер обсудил с вице-президентом ЕБРР текущую ситуацию в банковском секторе Казахстана
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Ему покажешь грош, И делай с ним, что хошь
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Наладить производство автокомпонентов планируют в Казахстане
Высокоточный аппарат для определения синтетических наркотиков появился в Казахстане
В годы лихой войны горстка женщин разных национальностей сумела выжить и сохранить детей
14-летняя школьница покончила с собой в Актюбинской области
Экспорт казахстанского угля может вырасти в полтора раза без ущерба для внутреннего потребления
Первое и пока единственное село полностью отказалось от табака и спиртного в Восточном Казахстане
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Политика , Общество
Дизайн казахстанской власти должен кардинально поменяться –…
Транспорт , Общество
Долги транспортному налогу: как избежать ареста счетов и ра…
Общество
Особенное солнечное затмение произойдет 30 апреля
Президент , Общество
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]