Весеннему призыву в армию подлежат более 16 тысяч казахстанцев
Ботагоз Балтабаева
В Казахстане стартовал весенний призыв в Вооруженные силы РК. Призыву на срочную воинскую службу подлежат свыше 16 тысяч граждан 1999–1990 годов рождения. Об этом стало известно во время пресс-конференции, посвященной проведению призыва граждан на срочную воинскую службу "Весна-2017", которая прошла сегодня 30 марта в Службе центральных коммуникаций в Астане, передает Kazpravda.kz.
Напомним, что весной 2016 года в Казахстане планировалось призвать более 14 тысяч казахстанцев. По итогам кампании ряды военных пополнили порядка 15 тыс. человек
"Основными задачами в ходе весеннего призыва этого года на срочную воинскую службу является комплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана наиболее подготовленными в физическом и психологическом отношении молодежи призывного возраста, с соответствующим уровнем образования и готовностью к воинской службе", – рассказал заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК полковник Амантай Усербаев.
Усербаев также отметил, что качество казахстанского призыва год от года улучшается.
В свою очередь начальник Центра военно-врачебной комиссии МО РК, Канат Султангазин привел статистические данные по призывникам.
"По категории годности освидетельствования ранее у нас до 70% были годны, сейчас процент этот ежегодно постепенно увеличивается на 0,5-1% и сейчас в целом составляет 77–78% годных к воинской службе. Негодных к службе – 10%. Временно негодные, которые нуждаются в санации, в коррекции зрения и так далее, они занимают примерно 12%. Количество призываемого контингента увеличивается, улучшаются его показатели. Абсолютно не годных с исключением из воинского учета – мизерное количество – это в основном инвалиды с детства, которые имеют хронические заболевания либо врожденные пороки. Их число не достигает даже 0,5%", – сообщил полковник Султангазин.
Кроме того, начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Муслим Даиров рассказал об особенностях формирования нынешнего весеннего призыва.
"Казахстанская армия в настоящее время комплектуется смешанным способом, как по призыву, так и по контракту. Во всех ее сферах деятельности внедряется все новое и прогрессивное, основанное на мировом опыте. Не исключением стали и вопросы комплектования личным составом, в том числе призыв. При этом весенний призыв текущего года проводится в период празднования 25-летия Вооруженных сил РК. В этой связи в регионах планируется организовать торжественные проводы новобранцев в армию. Ритуалы принятия военной присяги провести на открытых площадях, исторически значимых местах городов и районов с привлечением широкого круга общественности и СМИ", – отметил Даиров.
Призыв начинается в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2017 года № 449 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2017 года".
Комплектование осуществляется по экстерриториальному принципу. То есть призывник направляется на службу в другой регион. При отборе и распределении молодого пополнения по воинским частям учитываются специальности призывников, полученные до призыва.
Стоит отметить, для оперативного решения вопросов о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования в Министерстве обороны Казахстана весь период работает "горячая линия". Ответственные должностные лица дают разъяснения, отвечают на все интересующие граждан вопросы. Получить консультацию можно позвонив по телефонам: 8 (7172) 72-13-89 и 72-16-06.
Весной 2017 года в вооруженные силы, другие войска и воинские формирования РК планируется призвать свыше 16 тысяч граждан.