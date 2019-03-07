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Весенние заботы
Рамиль Исполов
Участники заседания обсудили предлагаемые Министерством сельского хозяйства меры по оздоровлению активов проблемных агрохолдингов. В частности, рассмотрен проект соответствующей «дорожной карты».
Кроме того, внимание было уделено вопросам своевременного обеспечения проведения весенне-полевых работ.
В заседании по системе видеоконференцсвязи приняли участие акимы Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской областей.
По итогам обсуждения был одобрен проект «дорожной карты» совместных действий АО «Холдинг «КазАгро» и АО «Фонд проблемных кредитов», акиматов ряда областей по проблемным агрохолдингам.