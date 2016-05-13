​Весенний день год кормит

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Мурат ТАГАЕВ, директор ТОО «Ордабасы кус»

Земля должна не просто работать, но и приносить максимальную выгоду земледельцам. И в этом смысле изменения в Земельный кодекс РК я расцениваю не иначе как посыл для землепользователей воспитать в себе и у тех, кому земля достанется в наследство, чувство хозяина. Ведь что бы ни говорили, но аренда, даже на 49 лет, дает крестьянину ощущение временности положения, в котором находишься.

Конечно, я в числе тех, кто будет выкупать землю, тем более что изменения в законопроект позволяют это делать со значительной скидкой и в рассрочку на десять лет. Предприятие, которым я руковожу, обрабатывает более 2 тысяч гектаров арендной земли. Для нас важен не сам процесс земледелия, а результат хозяйствования на земле. Это основа основ аграрной отрасли. Причем в расчете на перспективу. Мы стараемся поддерживать плодородие этих земель и приумножать их ценность, чтобы увеличить отдачу от каждого гектара пашни.

И тут каждому из тех, кто работает на земле, следует считать и сравнивать. Оказывается, на одном гектаре пашни наши фермеры в среднем производят продукции на 400 долларов, в то время как в США этот показатель составляет 1 120 долларов, в Германии – 2 800 долларов, а во Франции и вовсе 3 200 долларов. Так что у нас огромный скрытый резерв для того, чтобы поднять эффективность земледелия. А для этого надо привлекать инвестиции и новые технологии. Имея землю в частной собственности, крестьянин с большей ответственностью отнесется к ней, будет стремиться вкладывать средства в новые технологии, позволяющие поднять уровень рентабельности производства. Без этого рассчитывать на быстрое развитие аграрной отрасли, а значит, и рост благосостояния населения в сельской местности, не приходится. Между тем больше половины жителей страны живут именно на селе.

Для моей фабрики, на которой выращиваем индеек, производим охлаж­денное мясо индейки и несколько десятков наименований изделий из него, зависимость от земли, а точнее, от урожайности сельскохозяйственных культур, которые на ней выращиваются, огромная. ТОО закупает в год более 10 тыс. тонн пшеницы, 5 тыс. тонн кукурузы , 3 тыс. тонн сои и еще немало других зерновых культур. Все это идет на корм птицы, и от себестоимости одной тонны той же пшеницы зависит цена на нашу продукцию. Частная собственность на землю, вложения в нее повысят урожайность аграрного сектора, сократят расходы на производство готовой продукции. Ведь доля обогащенного корма на производствах, подобных нашему, достигает 70% от объема всех вложенных средств. Таким образом, поправки в Земельный кодекс дают возможность повысить производительность труда в сельском хозяйстве, сделать отрасль более развитой и богатой.

Как предприниматель, я убежден, что те земли, которые годами не использовались, должны быть возвращены в сельскохозяйственный оборот. Мне не нравятся разговоры, возникшие на пустом месте, что казахстанская земля будет на аукционах продана иностранцам, мы ее, дескать, потеряем и тому подобное. Прежде чем делать подобные спекулятивные заявления, а иначе я не могу их назвать, необходимо хотя бы раз вдумчиво прочитать документ. И станет понятно, что иностранцы даже не будут допущены к торгам. Они могут получить землю в аренду через конкурсы на 25 лет. Но и за арендованной землей государство будет строго следить: рационально ли она используется, не ухудшается ли ее плодородие? Если эти факты будут обнаружены, земля будет изъята.

Думаю, что создание по инициативе Главы государства Комиссии по земельной реформе при Правительстве позволит устранить все возникшие недоразумения и явные просчеты в проведении информационной кампании по разъяснению поправок в Земельный кодекс. И еще об одном: у нас сейчас пора не митингов, а весенне-полевых работ. Как известно, один весенний день весь год кормит.

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