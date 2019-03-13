​Весенний подарок

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Любовь Доброта

Постановка пьесы «Примадонны» – своего рода подарок Русского драматического театра женской половине города к 8 Марта. И он оказался весьма востребованным, обеспечив аншлаг на все четыре премьерных показа. И не было еще такого в истории театра: практически все билеты в кассе покупали мужчины для своих мам, жен, сестер, любимых девушек.

Хорошее настроение и масса положительных эмоций заложены уже в самом сюжете пьесы. Он довольно простой: два молодых безработных актера, оставшись без гроша в кармане, из газетного объявления узнают о некой миллионерше, разыскивающей на склоне лет потерявшихся еще в детстве племянниц, чтобы оставить им наследство. Мысль заполучить его, решив тем самым свои финансовые проблемы, приходит в голову Лео и Джеку.

Чтобы разбогатеть, главные герои пустят в дело все свое актерское мастерство, пере­одевшись и выдав себя за особ противоположного пола. На сцене – каскад забавных сменяющих друг друга моментов, неожиданных стечений обстоятельств. Героям удается выйти из всех, даже самых тупиковых ситуаций. Своей находчивос­тью и шутками они то и дело вызывают взрыв смеха в зрительном зале.

– Ситуация, когда мужчина переодевается в женское платье – смешна сама по себе, – считает художественный руководитель театра, заслуженный деятель Казахстана Игорь Вербицкий. – Для постановщика такой сюжет – беспроигрышный вариант, да и артисты наши старались порадовать публику хорошей игрой.

Главный успех постановки – удачный подбор артистов. Получился ансамбль – сыгранный и гармоничный. Актеры чувствуют друг друга, взаимодействуют между собой. Они реально живут на сцене жизнью своих героев.

В спектакле принимают участие молодые актеры. К примеру, для выпускника студии «Болашак» Рахима Кенжаева, воплотившего на сцене образ Лео, это первая главная роль.

Под стать игре актеров музыка, декорации и костюмы – они точно так же создают игривое и веселое настроение на сцене. Спектакль и его успех – это коллективный труд. Теперь в репертуаре театра появилась еще одна замечательная постановка, на которую долго будут идти зрители.

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