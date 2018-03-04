Общество
Весенний призыв на срочную воинскую службу стартовал в Казахстане
Весной 2018 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 17 тысяч граждан 1991-2000 годов рождения, передает Kazpravda.kz.  

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих", а также с Указом Президента Республики Казахстан от 28 февраля 2018 года № 644 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2018 года" призывные и медицинские комиссии приступили к работе по комплектованию молодым пополнением воинские части и учреждения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

"Комплектование воинских частей осуществляется по территориальному и экстерриториальному принципу – отправка призывников из одного региона страны на службу в другой регион. При отборе и распределении призывников по воинским командам будут учитываться имеющиеся у них специальности, полученные до призыва. По традиции перед направлением в воинские части Вооруженных Сил будущие защитники Отечества уже на областных сборных пунктах местных органов военного управления будут обеспечены военным обмундированием. Транспортировка молодого пополнения в пункты постоянной дислокации воинских частей будет осуществляться как железнодорожным, так и авиационным транспортом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для оперативного решения вопросов о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования в Министерстве обороны Республики Казахстан весь период будет работать горячая линия. Ответственные должностные лица дадут разъяснение, ответят на все интересующие граждан вопросы. Получить консультацию можно по телефонам: 8 (7172) 72-13-89, 72-10-83 и 72-16-06.

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