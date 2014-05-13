Весенний призыв

Общество
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Вниманию зрителей было представлено яркое театрализованное шоу, демонстрирующее основные вехи становления казахстанской армии. Затем под звуки духового оркестра местные юноши и девушки грациозно исполнили хореографическую композицию «Школьная пора», а командиры подразделений талдыкорганского гарнизона исполнили «Офицерский вальс». 

Со словами напутствий в адрес будущих защитников Родины выступили председатель областного филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил РК» полковник запаса Жанболат Мухаметкалиев, аким Талдыкоргана Ермек Алпысов, начальник департамента по делам обороны Алматинской области полковник Мурат Дарманкулов.

Встреча продолжилась концертом в исполнении коллектива художественной самодеятельности талдыкорганской десантно-штурмовой бригады и артистов областной филармонии им. Суюнбая. Под звуки военного марша призывники погрузились в ожидавшие их автобусы. 

Асет КАЛЫМОВ,
фото Жумабая МУСАБЕКОВА
Алматинская область

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