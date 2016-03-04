​Весенняя палитра танца

Свежий выпуск
Валентина ФИРОНОВА

Глаза едва успевали следить за артистами, пляшущими в вихревом темпе и поражающими богатством танцевальной палит­ры. На зрелищность и полноту картины работало не только высочайшее мастерство танцоров, но и богатство костюмов, отражающих национальное своеоб­разие номеров, ставших брендом ансамбля, выпес­тованного художественным руководителем коллектива, зас­луженным дея­телем искусств РК Гульсауле Орумбаевой.

Зрителю была явлена красочная танцевальная энцик­лопедия, рассказывающая языком пластики о танцевальной культуре народов нашей страны и мира. Казахский, хорезмский, цыганский, корейский, таджикский, украинский танцы, сменяя друг друга, вызывали восхищение и становились признанием в любви тем, кто собрался в зале. А были здесь люди разных национальностей, еще осязаемее почувствовавшие себя одной дружной семьей.

У каждого поклонника ансамбля есть свои любимые номера. Одних чуть ли срывает с места зажигательный матросский танец «яблочко», другие не могли насмотреться на «Арагонскую хоту», «Гаучо», танец «Вензеля», «Песню о домбре»…

Ансамблю подвластны любые формы и жанры – от миниатюры до масштабного дивертисмента. Каждый номер настолько фонтанировал эмоциями, что в зале то и дело прихлопывали и притопывали, а дали бы волю и место, то и в пляс бы пус­тились. И только, наверное, руководителю ансамбля и самим артистам доподлинно известно, сколько ежедневного труда и бесконечных репетиций требуется для того, чтобы поразить воображение зрителя. Ведь танцор языком движений способен заставить и плакать, и смеяться, передать такие душевные переживания, которые окрыляют радостью и вызывают печаль.

Такое искусство перевоп­лощения артисты продемонстрировали в одноактном спектакле «Во имя Родины», посвященном 70-летию Победы. Посвящение получилось настолько трогательным и проникновенным, что многие не могли сдержать слез. Свою роль здесь, конечно, сыграли и фронтовые песни: «Священная война», «Синий платочек», «Смуглянка-молдаванка», «Журавли» и многие другие, помогающие передать эмоциональный фон времени, когда экзамен на стойкость сдавала не только страна, но и каждый человек персонально.

Танец – искусство сиюминутное. Рождается на сцене и там же с последним аккордом музыки умирает. А так хочется задержать эти мгновения и вновь увидеть артис­тов, покоривших зрительские сердца: Фархада Бурие­ва, Жанну Макишеву, лауреата международных конкурсов Нурлана Конокбаева, удивившего своим танцем «Беркут», Ардака Боранбае­ва, Лау­ру Уркенбае­ву, Бахытжана Айманова и многих других. Глядя на них, действительно понимаешь силу красоты и веришь, что она может спас­ти мир.

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