Вешалки из шин 664 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Пока запущена первая линия, оборудование для которой обошлось в 180 тыс. долларов. На ней можно перерабатывать пластиковые детали компьютерных мониторов, шины и отжившие свой век бытовые товары. В конечном итоге все это «сырье» даст жизнь новым изделиям, например, вешалкам для одежды. По мере расширения производства до 20 человек увеличится число рабочих, занятых на предприятии.

По информации директора цеха Самата Мукушева, следующим шагом станет утилизация энергосберегающих ламп. Этот проект компания реализует при поддержке ТОО «Шымкент инновация». В наиболее оживленных местах города планируется в ближайшее время установить специальные контейнеры, куда горожане могут опускать отработанные энергосберегающие лампочки. Так шымкентцев планируют приучить к порядку и необходимости заботиться об экологии и окружающей среде.



