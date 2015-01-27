Вешалки из шин

664
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Пока запущена первая линия, оборудование для которой обошлось в 180 тыс. долларов. На ней можно перерабатывать пластиковые детали компьютерных мониторов, шины и отжившие свой век бытовые товары. В конечном итоге все это «сырье» даст жизнь новым изделиям, например, вешалкам для одежды. По мере расширения производства до 20 человек увеличится число рабочих, занятых на предприятии.
По информации директора цеха Самата Мукушева, следующим шагом станет утилизация энергосберегающих ламп. Этот проект компания реализует при поддержке ТОО «Шымкент инновация». В наиболее оживленных местах города планируется в ближайшее время установить специальные контейнеры, куда горожане могут опускать отработанные энергосберегающие лампочки. Так шымкентцев планируют приучить к порядку и необходимости заботиться об экологии и окружающей среде.

Популярное

Все
С праздником – Днём шахтера!
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Около 2 тыс. жителей Жанаозена приняли участие в общегородской экоакции
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кыргызстана
Глава государства поздравил премьера и народ Малайзии с Днем независимости
Электромобили не дотянули и до 1% от всех поставленных на учёт авто в Казахстане
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
В погоне за «зайцами»
Грузия и Турция будут соединены новым тоннелем
«Врата ада» могут погаснуть
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО
В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Ради хайпа
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Стали ездить по правилам
Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»
Известный блогер арестован за скандальные видео в Астане
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]