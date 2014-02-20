Вещаем с «Горок» на весь мир

Общая площадь «Горок» – более 30 тыс. кв. м. Медиацентр включает в себя Горный вещательный центр и Пресс-центр «Горки». В здании есть все необходимое для комфортной и эффективной работы журналистов.

Медиацентр «Горки» служит также транспортным узлом для представителей прессы и телерадиовещателей, задействованных в Горном кластере. От него ходят комфортабельные автобусы ко всем спортивным объектам в горах, а также в Олимпийский парк и Главный медиацентр в Прибрежном кластере.

На крыше «Горок» смонтированы четыре студии. Отсюда с видом на заснеженные вершины Красной Поляны в прямой эфир выходят и ведут репортажи корреспонденты самых известных телекомпаний мира.

Дмитрий НОРКИН