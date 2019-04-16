Вещание телерадиоканалов приостановят 17 апреля в Казахстане

Общество
2667
Екатерина Елисеева
Изображение из открытых источников
Национальный оператор в области телерадиовещания сообщил о том, что 17 апреля в Казахстане будет приостановлено теле и радиовещание, передает Kazpravda.kz.

"17 апреля 2019 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей", – сообщается на сайте АО "Казтелерадио".

Отмечается, что подобные работы АО "Казтелерадио" проводит ежеквартально. Это необходимо для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

Отмечается, что в 2019 году, согласно графику профилактических работ, отключения запланированы также на 17 июля и 16 октября.

АО "Казтелерадио" является национальным оператором в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебряный финал в Ордосе
Триумфальный Кубок Победы
Стартует пляжная Азиада
Услышать голос Земли
Школьная библиотека задает формат обучения
Начинается сезон фонтанов
Годами в бегах
Над городом плывет шашлычный дым
Не линия раздела, а точка притяжения
Бразильский старт
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Выстроить систему водной безопасности
Жемчужины края
Не отреагировать, а предупредить
Креативный Ботай
Яркий символ сближения культур
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Премьер поручил масштабировать приложение павлодарских студ…
Новые стандарты поддержки лиц с особыми потребностями внедр…
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
В Казахстане стартовала весенняя «Неделя добра»

