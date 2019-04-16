Вещание телерадиоканалов приостановят 17 апреля в Казахстане

Изображение из открытых источников
Национальный оператор в области телерадиовещания сообщил о том, что 17 апреля в Казахстане будет приостановлено теле и радиовещание, передает Kazpravda.kz
"17 апреля 2019 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей", – сообщается на сайте АО "Казтелерадио".
Отмечается, что подобные работы АО "Казтелерадио" проводит ежеквартально. Это необходимо для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.
Отмечается, что в 2019 году, согласно графику профилактических работ, отключения запланированы также на 17 июля и 16 октября.
АО "Казтелерадио" является национальным оператором в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.