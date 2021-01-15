Вещественные доказательства стоимостью порядка 270 млн тенге украл житель Атырау

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Житель Атырау приговорен к 5 годам лишения свободы за кражу вещественного доказательства в виде сигарет, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
"Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт кражи жителем Атырау 1 690 коробок табачных изделий марки "Milano" на общую сумму более 268 млн тенге, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, посредством угона автомашины "Freigtliner" и полуприцепа марки "Schmitz",- говорится в сообщении.
Отмечается, что приговором суда №2 города Атырау данный гражданин признан виновным в соответствии с п.3 ч.4 ст.188, п.1 ч.2 ст.200 УК РК и в отношении него назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с взысканием материального ущерба в сумме 268 304 400 тенге.