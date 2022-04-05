Колонка обозревателей
Вешние воды
Кирилл Пяртель

В казахстанские города пришла весна. Символ надежды. Как минимум на то, что затянувшиеся холода уступят место нормальной погоде. Будем откровенны, погода не только на этой неделе, но и последние два года – одна из самых безобидных проблем на повестке дня. Что нам снег, что нам зной, когда все живы-здоровы? За теплом, правда, приходят паводки и распутица. Тотальная казахстанская Венеция накрывает практически все города.

В столице неожиданно разразился скандал вокруг частной школы, позиционирующей себя в статусе гораздо выше средней. Причем настолько выше, что родители в одной из реклам проекта разглядели пропаганду социального неравенства. Но весна уравняла всех в правах. Дороги к школе нет, и хоть пешком, хоть на джипе – пробираться приходится с превеликим трудом. Акимат, конечно, отреагировал. Школа сдана в эксплуатацию зимой, а зимой дороги не строят. Как распогодится – обещают и коммуникации сделать, и асфальт положить. А пока – отсыпать путь к источнику знаний инертным материалом.

Более инертного материала в паводки, чем представители акиматов, представить сложно. История повторяется год за годом одинаковая. Ходить по городу в целлофановых пакетах, чтобы не испортить обувь – это натуральная дичь. В 1998 году это выглядело забавно. В 2022-м – уже нет.

На акима Усть-Каменогорска местные жители и вовсе написали заявление в полицию и требуют призвать к ответственности за качество весенних дорог. Как вам такой прецедент?

Дошло до того, что дворовые разливы горожане называют не иначе как озерами водохранилищами. Рыбы в них не водится, а вот видео с дикими утками, рассекающими водные просторы, в сети предостаточно.

Утки, конечно, не главное украшение сезона. Природа казахстанцев любит и балует. Столицу облюбовали фламинго (пока эта любовь, увы, безответная), а Костанайскую область – пеликаны. На этой неделе восемь розовых птиц прилетели на озеро Пожарное. Стая направляется в Наурзумский заповедник, где выведет потомство и вновь улетит в теплые края. Чудо, настоящее чудо!

Отношение в человеческой миграции не столь однозначное. Далеко не из теплых стран и не от хорошей жизни к нам едут. Работать, жить или просто за продуктами. А теперь и за машинами. Исторически цены на автомобили в России и Казах­стане держались на одном уровне, а сейчас разница может достигать нескольких миллионов тенге. Едва ли этот тренд выровняется в пользу казахстанцев. Больше продавать – это здорово. Но для этого надо больше производить самим. А это в данный момент – проблема.

Такой же проблемой общество видит и приезд в страну новых людей. В Казахстан устремились IT-компании, причем довольно крупные. Например, одно из крупнейших приложений для вызова такси. И таких компаний около сотни. Передислоцируются и другие бизнесы. Причем не только из России, но и Украины тоже. В первую очередь это экономическая миграция. Казахстан стал привлекательным местом, где можно развивать и строить бизнес. Это значит не только зарабатывать, но давать работу, платить налоги, делиться опытом.

Да, это конкуренция. И довольно серьезная. Но ведь «пылесосить» лучшие умы, как это делает Силиконовая долина – не мечта ли любой страны? Это же лучше, чем оставаться страной, откуда лучшие хотят уехать?..

В минувшие выходные столичный хоккейный клуб «Номад» завершал домашнюю серию игр в плей-офф. Перед началом матча традиционно звучал гимн Казах­стана. Все традиционно. Но вот о чем подумалось, и это нечто большее, чем настроение недели. Возможно, именно сейчас мы на пороге осознания той самой государственной идеи. Идеи, где наши внутренние ценности окажутся сильнее. И не столь важно, с чем к нам едут. Важнее, с чем останутся и как примут наши ценности. Опускать «войлочный занавес» – не выход. За нами культура, ресурсы, территории, люди. Остается быть сильными и самодостаточными. И нам это под силу.

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