​Веское слово ассамблеи

В декабре минувшего года была принята десятилетняя Концепция развития АНК, где предусмотрены новые институциональные сферы деятельности и новый вектор развития Ассамблеи народа Казахстана. Они касаются в первую очередь советов общественного согласия, которые стали важным фактором стабильности и единства в стране.

Исходя из этого, состоялось заседание Совета общественного согласия АНК Павлодарской области. Выступая на нем, заведующий секретариатом, заместитель председателя АНК области Сейсембай Жетпысбаев отметил, что для обеспечения комплексного подхода проектом Концепции развития АНК до 2025 года предусмотрено укрепление института АНК как центра координации работы по развитию казахстанской модели идентичности и единства, реализации общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и формирования Нации Единого Будущего. В связи с этим определено формирование новых направлений работы ассамблеи.

Особая роль в решении этих задач принадлежит как раз советам общественного согласия, созданным под эгидой АНК на основании поручения Главы государства. Главной их задачей является консолидация институтов гражданского общества, политических и неправительственных организаций в целях укрепления и развития казахстанской идентичности на принципе гражданства, общественного согласия и общенационального единства, выработка единых подходов для достижения целей и задач АНК, реализации общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел», воспитания нового казахстанского патриотизма.

В состав Совета общественного согласия АНК области вошли представители общественных, этнокультурных и религиозных объединений, неправительственных организаций, государственных органов, представители советов ветеранов, советов матерей, молодежи, творческих союзов.

Председателем Совета общественного согласия стал депутат областного маслихата, ветеран труда Идият Абдыкалыков, заместителем председателя – руководитель греческого этнокультурного объединения «Эльпида» Людмила Ифандопуло.

На заседании была отмечена роль Совета общественного согласия области в реализации мероприятий, посвященных 20-летию образования АНК, и определены основные направления деятельности в текущем году. В их числе – поддерж­ка и развитие гражданского участия, общественных инициатив и социально значимых проектов, направленных на реализацию задач АНК, содействие развитию благотворительности, медиации и системы общественного контроля на местах, участие в предупреждении и профилактике практических мер по урегулированию разногласий и споров, недопущению ситуаций, способствующих возникновению очагов социальной напряженности.