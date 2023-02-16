Весна идет – весне дорогу!

Если сани, как водится, готовят летом, то весну в Алматы ожидают уже в феврале. Вот и в работах художников все чаще встречается весенняя тематика: в картинах Гульжамал Тагеновой, Светланы Цой и Гульшат Мадибиевой казахские красавицы в национальных нарядах утопают в цветах, под теплыми солнечными лучами оживает природа – набухают почки, набирают цвет растения.

Несмотря на то что тема весны объединила трех профессиональных художниц в одной экспозиции, каждая из них представляет свой авторский стиль, индивидуальное понимание и видение окружающего пространства. Всего же на выставке собрано более 60 произведений, выполненных в техниках акварели и живописи.

В своих работах член Союза художников РК Гульжамал Тагенова делает акцент на женский образ – темпераментный, решительный и самодостаточный. Собственно, и сама Гульжамал обладает этими качествами. Ее палитра состоит из желтого, красного, коричневого, голубого, бирюзового цветов, создавая как ощущение тепла и уюта, так и бод­рящего эффекта новизны, стремления к развитию. Картины Гульжамал хранятся в отечественных музеях, в частных коллекциях стран Европы, в США, Турции.

Цветочные и фруктовые натюрморты, пейзажи, в которых царят исключительное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, – таковы работы Гульшат Мадибиевой. В ее акварелях есть и свежесть утра, и запах степных трав. Художник умеет увидеть прекрасное в самом обычном и наслаждаться привычным, тем, что остается часто незамеченным. Добавим, что с 2021 года Гульшат является действительным ассоциированным членом Японского международного института акварели.

Холсты Светланы Цой – это оазис безмятежности и гармоничного течения жизни. Сон в ее работах становится главной философией бытия. На одной ее картине на құрақ көрпе трогательно спит младенец, на другой – под кипой одеял нежится пес. Среди работ художницы также привлекают цветочные и бытовые натюрморты. Светлана с 2009 года участвует в международных выставках и пленэрах.

Весна в Алматы наступит совсем скоро. А любители искусства и весеннего солнца могут найти ее уже сегодня в стенах Центрального государственного музея.