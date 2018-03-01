Весна начнется с кратковременного похолодания в Казахстане
По прогнозу погоды на 1-3 марта, весна начнется с кратковременного похолодания в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
"Циклон, сместившийся на центральные районы Казахстана, с большой скоростью перемещается на северо-восток. И уже 1 марта окажется за пределами республики. Но связанные с этим циклоном атмосферные фронты вызовут снегопады и метели в северных и восточных областях. На юге ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные осадки и туман", – сообщила пресс-служба РГП "Казгидромет".
Также отмечается, что в тыл циклона с северо-западных районов Европейской части России уже начал распространяться холодный антициклон, который вызовет похолодание на всей территории Казахстана. С наступлением календарной весны синоптические процессы меняются очень быстро, поэтому антициклон и похолодание надолго не задержатся.