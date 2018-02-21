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​Весна не застанет врасплох
Гуляим Тулешева

В ней приняли участие вице-министр внутренних дел Юрий Ильин, заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Владимир Беккер, председатель Комитета по водным ресурсам МСХ Ислам Абишев.

Сейчас, как было отмечено, 164 населенных пункта в респуб­лике подвержены угрозе подтопления. В основном они находятся в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Акмолинской областях. По информации Юрия Ильина, это те села, где потенциальные риски не связаны с повышением уровня воды в руслах рек, тогда как примерно в 2 тыс. поселках может возникнуть именно такая опасность.

Среди наиболее пострадавших в прошлом году от паводковых вод оказался Атбасарский район Акмолинской области. Недавно с целью изучения обстановки здесь по поручению первого вице-премьера Аскара Мамина побывали специалисты. По словам Владимира Беккера, акиматом области и Атбасара проведена определенная подготовительная работа, однако гарантий, что нынче проблем с подтоплением не будет, никто дать не может.

– Если уровень паводка окажется таким же, как в прошлом году, есть реальная угроза подтопления 3 объектов образования и около 200 жилых домов, не попавших под снос. В связи с этим намечены мероприятия, которые до начала паводкового периода власти должны осуществить, – сообщил он.

Сегодня в республике повсеместно проводятся контрольные проверки систем оповещения как на республиканском, так и на местном уровнях. Актуальным, правда, остается вопрос установки таких систем на гидротехничес­ких сооружениях, которые находятся в частной собственности.

– Необходимо, чтобы они оповещали не только граждан, проживающих на территории в зоне ответственности гидротехничес­кого сооружения, но и тех, кто живет ниже по течению реки. В этом отношении работы проводятся. Активно используем запуск электросирен, – сказал Юрий Ильин, добавив, что существует система перехвата телерадиоканалов республиканского и местного значения, используются SMS-рассылки, в случае необходимости для оповещения населения будут задействованы патрульно-постовые машины, местные полицейские службы.

По его словам, резерв на неотложные затраты и для ликвидации последствий ЧС из республиканского бюджета составляет более 7 млрд тенге. Такие же статьи расходов заложены и в бюджетах каждого региона. Общая сумма по республике составляет более 24 млрд тенге, причем эти деньги по итогам финансового года, если не будут востребованы, вернутся в бюджет.

К предстоящему паводковому периоду подготовлено, по словам вице-министра, более 40 тыс. человек личного состава, свыше тысячи единиц техники. Около 500 плавательных средств и 17 воздушных судов готовы для реагирования на чрезвычайные ситуации. При этом необходимо в водоохранных зонах принять меры по отселению людей, подвергающихся риску подтопления.

К примеру, в том же Атбасаре, где в прошлом году часть домов была снесена, люди переселены в безопасные места. Такая же программа предусмотрена к реализации на территории Актюбинской области. Посильные профилактические меры должны принимать и сами жители городов и поселков, своевременно очищая от снега придворовую территорию.

По мнению Ислама Абишева, в степной зоне населенные пунк­ты подвергаются подтоплению, в том числе из-за неправильной работы по снегозадержанию, а ею должны заниматься все: и местные исполнительные органы, и сельхозформирования.

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