Самый любимый праздник Наурыз западноказахстанцы встречают ярко, весело и с размахом.

Как и в других западных регионах страны, приход весны, начало нового года в Западно-Казахстанской области символизирует Көрісу айт. В этот день навещают родителей и старших по возрасту родственников, приветствуют друг друга рукопожатием и добрыми пожеланиями. С этой даты начинается празднование Наурыза. Нынче ему были посвящены встречи и конкурсы, концерты и театрализованные представления, соревнования по национальным видам спорта и выставки изделий декоративно-прикладного искусства.

Свыше ста обучающих, воспитательных и культурно-познавательных мероприятий прошли в школах, детских садах и организациях дополнительного образования в рамках реализации проекта «Наурыз, төрлет». В классных часах, концертах и мастер-классах принимают активное участие не только педагоги и учащиеся, но и их родители. Учащиеся узнают о секретах ремесел, о музыке, забытых обы­чаях, об особенностях пошива национальной одежды и приготовления блюд. Такие мероприя­тия проводятся на постоянной основе. К примеру, в школе-лицее № 38 им. А. Молдагуловой в течение года их организовано около пятидесяти. Накануне Нау­рыза школа удостоена звания «Центр знаний, продвигающий национальные ценности».

О результатах проделанной масштабной работы можно судить по выставке, организованной в фойе областного Казахского драматического театра им. Х. Букеевой, на которой были представлены изделия юных мастеров. Творческий коллектив театра подготовил постановку для детей – спектакль «Наурыз-думан» по мотивам фольклорных произведений.

В областном Доме дружбы прошел ставший традиционным конкурс келинок. В умении сохранить домашний очаг, знании традиций состязались 8 обаятельных уральских невесток. 21 и 22 марта на городских и сельских площадях области состоялись масштабные народные гуляния с выступлениями артис­тов, национальными забавами и угощениями.

В театрализованном представлении, прошедшем в Уральске на площади Первого Президента, артисты представили историю древнего праздника. Общественные объединения и ряд крупных предприятий города установили юрты, где звучали песни, были накрыты праздничные дастарханы. Каждый мог стать в них гостем.

– Испокон веков Наурыз для наших предков знаменовал начало перемен. В преддверии праздника Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» поставил перед нами задачи по политическому реформированию нашего общества. Поддержим инициативы нашего Президента и построим новую страну вмес­те! – обратился к западноказахстанцам аким области Гали Искалиев. – Наурыз – один из ярких и любимых праздников многонационального Казахстана. Он создает особую атмосферу, настраивает на благие дела. Пусть этот праздник принесет радость и счастье, благополучие и достаток в каждую семью.