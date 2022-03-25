Свежий выпуск
Весна пришла!
Наталия Павлова

Самый любимый праздник Наурыз западноказахстанцы встречают ярко, весело и с размахом.

Как и в других западных регионах страны, приход весны, начало нового года в Западно-Казахстанской области символизирует Көрісу айт. В этот день навещают родителей и старших по возрасту родственников, приветствуют друг друга рукопожатием и добрыми пожеланиями. С этой даты начинается празднование Наурыза. Нынче ему были посвящены встречи и конкурсы, концерты и театрализованные представления, соревнования по национальным видам спорта и выставки изделий декоративно-прикладного искусства.

Свыше ста обучающих, воспитательных и культурно-познавательных мероприятий прошли в школах, детских садах и организациях дополнительного образования в рамках реализации проекта «Наурыз, төрлет». В классных часах, концертах и мастер-классах принимают активное участие не только педагоги и учащиеся, но и их родители. Учащиеся узнают о секретах ремесел, о музыке, забытых обы­чаях, об особенностях пошива национальной одежды и приготовления блюд. Такие мероприя­тия проводятся на постоянной основе. К примеру, в школе-лицее № 38 им. А. Молдагуловой в течение года их организовано около пятидесяти. Накануне Нау­рыза школа удостоена звания «Центр знаний, продвигающий национальные ценности».

О результатах проделанной масштабной работы можно судить по выставке, организованной в фойе областного Казахского драматического театра им. Х. Букеевой, на которой были представлены изделия юных мастеров. Творческий коллектив театра подготовил постановку для детей – спектакль «Наурыз-думан» по мотивам фольклорных произведений.

В областном Доме дружбы прошел ставший традиционным конкурс келинок. В умении сохранить домашний очаг, знании традиций состязались 8 обаятельных уральских невесток. 21 и 22 марта на городских и сельских площадях области состоялись масштабные народные гуляния с выступлениями артис­тов, национальными забавами и угощениями.

В театрализованном представлении, прошедшем в Уральске на площади Первого Президента, артисты представили историю древнего праздника. Общественные объединения и ряд крупных предприятий города установили юрты, где звучали песни, были накрыты праздничные дастарханы. Каждый мог стать в них гостем.

– Испокон веков Наурыз для наших предков знаменовал начало перемен. В преддверии праздника Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» поставил перед нами задачи по политическому реформированию нашего общества. Поддержим инициативы нашего Президента и построим новую страну вмес­те! – обратился к западноказахстанцам аким области Гали Искалиев. – Наурыз – один из ярких и любимых праздников многонационального Казахстана. Он создает особую атмосферу, настраивает на благие дела. Пусть этот праздник принесет радость и счастье, благополучие и достаток в каждую семью.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Свежий выпуск
Гонцы весны
Свежий выпуск
Даль веков Мориса Симашко
Свежий выпуск
О самом важном – без купюр
Свежий выпуск
С учетом гендера и обстоятельств
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021