​Весна призывает к движению

Это давняя традиция – встречать весенний национальный праздник дружными компаниями в многолюдных местах. Как сообщает информационно-спортивный хаб, 22 марта в Алматы состоятся спортивно-развлекательные мероприятия по городской программе «Спорттық Алматы». На площади «Астана» и территории Атлетической деревни для многочисленных гостей праздника организаторы устроят состязания по қазақ күресі, қошқар көтеру, армрестлингу, асық ату и тоғыз құмалақ. По итогам соревнований победители и призеры получат ценные призы.

Помимо этого, участников праздника ждут интересные показательные выступления профессиональных каскадеров, работающих с лошадьми, канатоходцев, а также трюкачей в различных шоу. Детей в праздничные дни будут развлекать аквагримеры и мастера передвижения на ходулях, причем все они будут облачены в национальные костюмы. Празднование Наурыза в Алма­ты будет сопровождаться народными танцами и песнями в исполнении звезд казахстанской эстрады.

Обширна в эти дни и спортивная программа. Выступать в различных соревнованиях будут профессиональные атлеты и те, кто готовится посвятить себя большому спорту. Посмот­реть на их баталии смогут все желающие. 21–23 марта в спорт­комплексе «Достық» состоится открытый чемпионат по художественной гимнастике Kerbez Cup. В нем примут участие около 600 спортсменок из Казахстана, России, Узбекистана, Китая и Кыргызстана. Организаторы ожидают приезд в Алматы олимпийской чемпионки россиянки Маргариты Мамун и ее тренера Амины Зариповой, которые примут участие в мастер-классе для участниц состязаний и награждении лучших из них.

Наурыз никого из поклонников спорта и здорового образа жизни не оставит равнодушным...