Весна шагает по стране

Более пятисот мероприятий, посвященных дню весеннего равноденствия, запланировано в области Абай. Первыми Наурыз встретили жители пригородных поселков – Степного, Водного, Восточного.

Мастшабные торжества проходят сегодня на центральной площади города. Семейчан встретили в празднично украшенных юртах, угостили традиционным наурыз көже и другими блюдами национальной кухни. Умельцы представили на выставках свои изделия, а творческие коллективы выступили с концертами.

Всюду слышались теплые приветствия и пожелания. Улыбки людей, вкусное угощение, яркое солнце, мелодии весны и бесконечное лазурное небо над Семеем – самые главные составляющие любимого праздника.

Любители спорта померялись силами в состязаниях «Наурыз Батыры-2023»: қазақ күресі, арм­рестлингу, гиревому спорту, асық ойыны, қой қөтеру.

Приятным сюрпризом для семейчан и гостей города стал концерт на центральной площади, в котором приняли участие звезды казахстанской эстрады Абдижаппар Алкожа, Алтынай Жорабаева, Беркут и Аиша.