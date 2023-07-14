Весна в сердце

На вернисаже в таразской галерее, посвященном 20-летию учреждения дополнительного образования, царила особая атмосфера. Четыреста творческих работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства выполнены самыми разными материалами и в непохожих техниках за последние два года. Среди них можно было увидеть масляную живопись, цветную графику, чий, валяние шерсти, вышивку шнуром и нитками, аппликацию, коллаж, стринг-арт и многое другое.

– В настоящее время в нашей школе открыто 17 кружков по различным направлениям, занятия в которых ведут 45 учителей. Среди них – как уже опытные педагоги с многолетним стажем, обучающие классическим приемам и техникам, так и молодежь, которая старается идти в ногу с современностью, – сказала директор школы искусств Аяужан Акжолова. – Для большего охвата детей в сельских округах действуют восемь филиалов. Студия изобразительного искусства является наиболее многочисленной. Это гордость учреждения, ведь многие наши ученики стали победителями и призерами не только районных и городских конкурсов, но и республиканских и международных. К тому же они постоянные участники районных выставок.

По словам педагога студии изобразительного искусства Бакытжана Малдыбаева, сельские художники не случайно привезли на выставку не учебные работы учащихся и педагогов, а творческие.

– На мой взгляд, каждый художник должен заниматься творчеством, находиться в постоянном поиске, потому что именно так он может показать свои восприятие окружающего мира и позицию по отношению к тем или иным событиям, вещам, процессам в обществе… Именно творческие работы передают настроение и мысли, эмоции и чувства автора в определенный момент его жизни, – отметил живописец.

По словам Бакытжана Малдыбаева, для учащихся важно видеть яркие и наглядные примеры во всем – будь то спорт, музыка, рукоделие или изобразительное искусство. Глядя на картины своих наставников, дети стремятся повторить их, сделать что-то похожее или даже лучше.

Подопечные шуских педагогов предпочитают темы отчего дома и любви к Родине, которые отчетливо прослеживаются в образах птиц, сидящих на ветках яблони; юрт, манящих своим теплом и уютом; тюльпанов, горящих красными огоньками посреди зеленого ковра; горных вершин, возвышающихся над аулом; и шумных ручьев, бьющихся о камни.

К примеру, с особым трепетом 11-летняя Айжан Терижан изобразила цветущее дерево урюка на фоне реки и заката солн­ца. По-видимому, для девочки оно много значит и связано с какими-то личными воспоминаниями. Между тем ее ровесница Айару Абдрахман дала волю своей фантазии и представила, как могла бы выглядеть весна в образе прекрасной девушки. А Амина Жумахан предложила зрителям прогуляться по густому лесу и широкой степи, очнувшимся после долгой зимней спячки. Некоторые юные художники обращают внимание на легенды казахского народа. Среди них – 8-летняя Нурдана Ертай, очарованная историей о Байтереке. Арслан Досмаил увлекается графикой Страны восходящего солнца. В его работах чувствуется дань уважения стилю японских художников аниме.

Их наставники тоже выбрали тему родной земли. Буквально завораживают картины «Тау өзені» Жанагуль Туктибаевой, «Гүлденген дала» Мадины Жанпеисовой, «Әдемі кеш» и «Туған жер» Асель Кадыровой, «Ақтоғай өзені» и «Тасөткел су қоймасы» Бакытжана Малдыбаева.