​Весне навстречу

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Еще шел снег, а в регионе начались агросовещания по подготовке к весенне-полевым работам. Поле дает и хлеб человеку, и корм скоту, и главный доход сельскохозяйственной экономике. Сегодня это тем важней, что возникли сложности в промышленности.

Но и в агросекторе дела обстоят не блестяще. За последние 5 лет в сравнении с предыдущим пятилетием средняя урожайность зерновых культур по области не выросла и осталась на уровне 12,4 ц/га. Такая «стабильность» не сулит особых перспектив. Как заметил на одном из недавних агросовещаний первый заместитель акима области Гауез Нурмухамедов, начинать сев надо с таким расчетом, чтобы уложиться с его окончанием до 1 июня. Фактически же в последние годы до половины посева, особенно на севере и в центре региона, стало уходить за этот срок. По мнению Г. Нурмухамедова, если глубоко анализировать ситуацию, то видно, что, кроме неблагоприятных погодных условий, которые, безусловно, оказывают негативное влияние, прослеживается прямая взаимосвязь между промахами и ошибками при проведении весенне-полевых работ и последующими труднос­тями, возникающими в период уборки урожая.

Так, слабая техническая оснащенность, а нередко и полное отсутствие производственной инфраструктуры в хозяйствах, большая изношенность техники, несоблюдение рекомендуемого соотношения сортов пшеницы по скороспелости, накладываясь на нарушение сроков сева, приводят к тому, что некоторые хозяйства не успевают вырастить полноценное зерно и не могут приступить к обмолоту хлебов до середины сентяб­ря, убирают по дождю вплоть до выпадения снега.

Чем это оборачивается? Зерно 3-го класса, убранное в сухую погоду, сегодня реализуется по 55–60 тыс. тенге за тонну. Стоимость же зерна 5-го класса, полученного с массивов поздних посевов, попавших под затяжные осенние дожди, не превышает 30–35 тыс. тенге за 1 тонну. При этом уборка под дож­дем требует немало дополнительных усилий и затрат на сушку, подработку урожая. Какая экономика такое выдержит?

Исходя из нынешней ситуации и анализируя итоги прош­лых лет, считает замакима, необходимо выработать новые подходы к организации работ. За счет рационального использования сельскохозяйственной техники, широкого внедрения инновационных технологий, грамотного применения научных рекомендаций и передового опыта следует выбрать максимально приемлемые сроки начала и добиться своевременного завершения посевной.

О том, что изменение климата, вызвавшее неожиданные дожди, отнюдь не фатально, в самой области свидетельствует немало примеров. Так, использование стимуляторов роста при протравке семян и мик­родобавок в период вегетации в АО «Заря» Мендыкаринского района в прошлом году обеспечило солидную прибавку урожая. Хозяйство собрало по 29 ц/га – это лучший показатель в области. Между тем хозяйство находится в северной части региона.

Или взять крестьянское хозяйство «Жанахай» соседнего Федоровского района. Оно на площади 8 000 га выращивает аж 15 культур. Использование биопрепаратов в сочетании с минимальной обработкой почв, отказ от паров со строгим соблюдением плодо­смены, применение сеялок с анкерными сош­никами и очесывающих жаток, осеннее щелевание, накопление и сохранение почвенной влаги дали возможность получать устойчивые урожаи и повысить качество зерна.

Конечно, как знают крестьяне, поле полю рознь, не то что хозяйство хозяйству. Но ведь каждый бизнес имеет свои особенности, под одну колодку, извините, не сделаешь даже водку. Выигрывает тот, кто ведет настойчивый поиск новых подходов в системе земледелия путем проб и ошибок, даже дополнительных финансовых затрат, разрабатывает и совершенствует отдельные элементы технологии, адаптируя их к изменившимся погодно-климатическим условиям. А пока далеко не все аграрии, констатируют специалисты, соблюдают даже прописные агротехнические истины. Достаточно сказать, что, несмотря на нехватку в почве питательных веществ, снижается применение удобрений. Ухудшаются и кондиции семян, хотя все знают: «от худого семени не жди доброго племени». Время, оставшееся до посевной, позволяет еще многое поправить.

Тем более что планы и возможности обязывают. Вся посевная площадь сельхозкультур в сравнении с прошлым годом увеличится на 68 тыс. га и составит 5,1 млн га. Посевы пшеницы возрастут на 112 тыс. га и разместятся на 3,7 млн. С применением нулевой технологии планируется засеять 1,4 млн га, или 34% площади зерновых культур. Ожидается увеличение площадей под крупяными на 3,6 тыс. га и под зернобобовыми – на 7,1 тыс.

Что касается масличных, то их площади к уровню прошлого года незначительно уменьшатся и составят 315 тыс. га. По мнению Нурмухамедова, отмена погектарного субсидирования «не отбила желание» сельхозтоваропроизводителей заниматься возделыванием этих востребованных и к тому же прибыльных культур. Цены на маслосемена в последние годы устойчиво высокие и не подвержены большим колебаниям. По­этому в текущем году удельный вес масличных культур в общей структуре посевных площадей превысит 6%.

В весенне-полевых работах будет задействовано около 25 тыс. тракторов, более 25 тыс. сеялок, 792 высокопроизводительных посевных комплекса. Техническая готовность тракторного парка и посевных агрегатов составляет 83%. За январь-февраль приобретено 20 тракторов, 19 комбайнов, 48 сеялок. В лизинг через АО «КазАгроФинанс» хозяйствам передана 21 единица техники на сумму 437 млн тенге.

В текущем году на развитие сельского хозяйства облас­ти выделено 18,1 млрд тенге субсидий. По итогам года субсидирование только растениеводства составит 5,4 млрд тенге. На проведение весенне-полевых и уборочных работ области по упрощенной схеме через АО «НК «Продкорпорация» выделены также кредитные средства в сумме 4,4 млрд тенге по программе форвардного закупа пшеницы и ячменя. Координационным советом произведено распределение всей суммы среди районов и утверждены списки сельхозпредприятий-получателей. Финансовую поддержку получат только те хозяйства, которые смогут выполнить необходимые требования по возвратности кредитов. Будет отказано имеющим пролонгированную или непогашенную задолженность перед финансовыми институтами АО «НУХ КазАгро».

Учитывая трудности по привлечению сельхозформированиями заемных средств через банки второго уровня, в области на добровольной основе создали сельскохозяйственный производственный кооператив СКП «Костанай Астык». Через данное объединение будет осуществляться кредитование сельхозформирований на проведение весенне-полевых и уборочных работ из расчета 12 тыс. тенге на 1 га посевной площади. Этой структуре на приемлемых условиях банками второго уровня планируется выделение 1 млрд тенге. В СКП вошли около 70 участников. Но его «двери» не закрыты, есть предположение, что это число будет расти.

В ближайшее время, после соблюдения необходимых юридических формальностей, «Кос­танай Астык» начнет финансирование сельхозпредприятий, согласно поданным заявкам. С прошлого года в области также работает Объединение производителей зерна ТОО «ОПЗ Кос­танай – Экспорт», через которое будет осуществляться кредитование по такой же схеме.

Уже сегодня ясно, что запасы продуктивной влаги во всех почвенно-климатических зонах области вполне удовлетворительные. С учетом снежного покрова и прогноза Казгидромета по осадкам ожидаемая влагообеспеченность должна еще увеличиться. Это позволяет надеяться на получение дружных всходов и хорошее развитие сельхозкультур как минимум в первой половине лета.

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