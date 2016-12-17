Отмечая достижения, я бы хотел отметить вот что: наш Президент в своей речи отдал дань уважения и признательности всем казахстанцам, чей труд помог поднять страну в нелегкие годы становления. Глава государства сказал: «25 лет Независимости – это беспримерный подвиг нашего поколения, неподвластный времени. …Я убежден, что пройдет время, и даже спус­тя тысячу лет труд нашего поколения, самоотверженно создавшего новую страну, будет вдохновлять и помогать нашим потомкам дальше вес­ти Родину вперед».

Такие слова дорогого стоят и заставляют работать еще лучше. Что, в частности, и делает наше товарищество, одно из крупнейших в области, выращивая сельхозкультуры в «хлебном» Иртышском районе области. Мы из года в год наращиваем как площади посевов, так и урожаи. И горды тем, что в казахстанском «каравае» есть и наша весомая доля.