​Весомая поддержка бизнеса

Ольга БЕРЕЖНОВА
Предпринимательница Зарета Фаталиева открыла цех по производству макаронных изделий и хлебопекарню в рамках Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности. Заемные средства под 6% годовых – неплохие условия для развития бизнеса.

– На сегодняшний день у нас успешно работают цех по производству макаронных изделий и хлебопекарня. Муку для хлебобулочных изделий мы закупаем в Казахстане. На всех этапах производства используется только казахстанское сырье. Готовим хлеб разных форм, выпечку. Желающих приобрести продукцию достаточно. Помимо договорных клиентов, среди которых больницы, школы, мы распространяем продукцию по супермаркетам города. На прилавках она не залеживается, поскольку наш хлеб всегда свежий и при этом доступный по цене, – рассказывает Аида Минажиева, представитель ТОО «Берекет-Ф».

Макаронный цех работает не больше года, но его продукция уже очень популярна. Здесь производят 6 видов макарон. После изучения рынка сбыта и подсчета затрат бизнесвумен решила, что сможет выпускать отличные макароны по более низкой цене. Ценовая политика не сказалась на качестве продукции. В сутки здесь производят 2-3 тонны макаронных изделий.
– Сегодня перед нами стоит задача – содействовать развитию малого и среднего бизнеса, его доля в экономике страны должна составить 35–40 %. По поручению Главы государства для этих целей через фонд «Даму» выделено 100 млрд тенге, и я хотел посмотреть, доходят ли эти средства до малого и среднего бизнеса, – отметил Кабибулла Джакупов.
По его словам, условия для бизнеса создаются хорошие. Банки второго уровня в этом году понизили процент­ную ставку. В свое время она доходила до 19%, сегодня – 16%. Из них 10% оплачивает сам фонд «Даму», 6% – малый и средний бизнес. Это наиболее приемлемый путь для предпринимателей сегодня.

– Отрадно видеть, что нашими предпринимателями производится нужная продукция. Это полностью отечественное производство: от муки до упаковочного материала. Субъекты малого и среднего бизнеса помогают решить вопрос с трудо­устройством населения. Там 6 человек, там 10, там 100 человек, и так потихоньку мы собственными силами обеспечиваем Казахстан своей продукцией. А это ведет к укреплению нашей национальной экономики, – подчеркнул депутат.

В этот же день мажилисмен встретился с трудовым коллективом АО «НМСК Казмортрансфлот». Кабибулла Джакупов рассказал об этапах реализации Плана нации, озвученного Главой государства, ответил на воп­росы рабочих.

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