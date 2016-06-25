​Весомый вклад СМИ

В режиме видеоконференц-связи в ней приняли участие представители республиканских и региональных средств массовой информации. Проведение подобных мероприятий стало уже традицией.

Поздравляя журналистов с профессиональным праздником, главный транспортный прокурор РК Ибрай Тлеугалеев отметил значительное влияние масс-медиа на укреп­ление общественного согласия, особенно в период глобальных реформ и модернизации правоохранительной системы. Он выразил благодарность журналистам за тесное сотрудничество, содействие в обеспечении законности и правопорядка на транспорте.

Особо он отметил вклад редактора и ведущего передачи «Черный квадрат» «КТК» Валерия Тараканова, редактора отдела права «Казахстанской правды» Ольги Семеновой, редактора павлодарской еженедельной газеты «Новое время» Ирины Лебедевой, главного редактора газеты «Илийские Зори» Розы Айдарбековой и других.

Как сообщила пресс-служба ГТП, за активное участие в правовой пропаганде, широкое освещение деятельности транспортной прокуратуры журналистам печати, радио, телевидения и информационных агентств вручены благодарственные письма.