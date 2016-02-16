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​Весомый вклад выпускников

Марина ПАРХОМЕНКО

Эта цифра озвучена на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министром образования и науки Такиром Балыкбаевым. Из 8 365 специалистов, отучившихся по программе «Болашак», 22% – это топ-менеджеры в государственных структурах, нацкомпаниях и на производстве, задействованные в процессах принятия решений, 78% – инженеры-производственники, работники сферы образования и здравоохранения и другие специалисты, четверть которых работает в регионах. Всего за годы реализации стипендию получили 11 727 человек, в 2015 году стипендия присуж­дена 601 претенденту, и уклон сделан на подготовку специалистов инженерно-техничес­кого профиля.

– Подготовка кадров за рубежом – одно из приоритетных направлений развития человеческого капитала, – подчеркнул Т. Балыкбаев. – А Меж­дународная стипендия Президента Республики Казахстан «Болашак» – один из успешных национальных проектов, ставший за 23 года национальным образовательным брендом страны. Международные институты назвали «Болашак» лучшей стипендиальной программой среди 11 подобных в мире, в первую очередь по доступности широким слоям населения, точечности подготовки и постсопровождению.

Несмотря на успехи, программу постоянно совершенствуют. По словам президента АО «Центр международных программ» Гани Ныгыметова, для повышения эффективности предпринят ряд шагов. К примеру, сокращен список рекомендуемых для обучения вузов – теперь это университеты, входящие только в первую сотню лучших. Повышены требования к знанию английского и стажу. Для обеспечения прозрачности и тщательности отбора соискателей на стипендию в состав Независимой экспертной комиссии введены представители Национальной палаты предпринимателей, отраслевых ассоциаций. Последнее новшество, кстати, связано с реализацией Плана нации «100 конкретных шагов»: в нынешнем году будут сформированы группы на стажировку специалистов для Международного финансового центра «Астана», Международного совета при Верховном суде РК, государственной корпорации «Правительство для граждан». Также в 2016-м на обучение по программе MBA в 10 лучших бизнес-школ мира поедут 10 стипендиатов.

Но, как отмечено на брифинге, «Болашак» – не единственная программа по обучению за рубежом. Так, в рамках межправительственных договоренностей с 12 государствами в 2015 году для обучения казахстанцев предоставлены 195 мест, по программе академичес­кой мобильности, обеспечиваемой в рамках Болонского процесса, за 3 года за рубеж выехали порядка 2,5 тыс. человек, а по двудипломным программам в вузах-партнерах учатся 7,6 тыс. студентов.

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