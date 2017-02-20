Вести электронный дневник учителям необязательно – МОН РК
Ботагоз Балтабаева
Учителя не обязаны вести электронный дневник. Об этом заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на правительственном часе "О ходе реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы", передает Kazpravda.kz.
"Kundelik.kz предназначен для учителей, и если нет доступа к Интернету, если нет необходимости заполнять его ежедневно, то никто не заставляет и не принуждает учителей делать это. Ведение электронного дневника необязательно", – заявил Сагадиев.
По данным, которые он озвучил, электронный дневник набирает популярность в стране.
"За прошлый год электронный дневник внедрен уже в 4 тысячах школ, а это половина всех школ страны. Сегодня 166 тысяч учителей, 1,3 миллиона учащихся и 747 тысяч родителей пользуются онлайн-системой. У нас на сегодня за неделю 20 миллионов оценок и посещений выставляется онлайн. Прошло более 7 миллионов обращений родителей и школьников по домашним заданиям, то есть идет реально полный переход на "цифру", причем все это в рамках ГЧП, государство не тратит на это денег", – подчеркнул министр.
Кроме того, Ерлан Сагадиев прокомментировал, почему при переходе школ на электронное обслуживание была выбрана именно база данных школьных оценок Kundelik.kz.
"Во-первых, они первые предложили нам бесплатный сервис: государству, родителям, детям это ничего не стоит. Поэтому мы за год можем осуществить цифровизацию школ. Если мы начнем искать деньги, писать новое технико-экономическое обоснование, то будет, как всегда, все затянуто неизвестно насколько. Да, они будут рекламировать детские товары на сайте, но они должны же себя содержать на какие-то деньги. При этом, базовые сервисы, которые нужны МОНу, детям, родителям, учителям школы – все системы образования, то есть посещения, оценки, домашние задания, поурочные календарные планы, учебно-методические комплексы – все это бесплатно", – отметил министр.
Почему Kundelik.kz имеет российские корни, Сагадиев также дал ответ.
"Перед нами стоит задача объединить все бухгалтерии школ и создать одну облачную бухгалтерию. Мы провели анализ: все школы, почти вся страна, бухгалтерия МОН сидят на программе 1С. Это российская программа, которой мы в течение 20 лет доверяем свои ИИН и свои зарплаты. Если Kundelik.kz позволяет МОН, облОНО, акиматам, родителям видеть каждую оценку, каждое домашнее задание в режиме онлайн, то облачная бухгалтерия позволит нам увидеть каждую "проводку" в каждой школе. Это очень важный для нас проект", – отметил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
По его словам, есть два варианта решения этой актуальной задачи.
"Первый – вложить миллиарды государственных тенге, разработать какую-то программу, которая будет работать или не будет, внедрять ее в течение нескольких лет, пытаться заставить тысячи бухгалтеров переучиться и внедрить новую программу, или вариант номер два – за малые деньги, а может быть бесплатно поставить только один модуль, который уже разработан, внедрен и работает во многих странах и называется облачное 1С", – рассказал Сагадиев.