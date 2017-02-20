Общество
Вести электронный дневник учителям необязательно – МОН РК
Ботагоз Балтабаева
Учителя не обязаны вести электронный дневник. Об этом заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на правительственном часе "О ходе реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы", передает Kazpravda.kz.

"Kundelik.kz предназначен для учителей, и если нет доступа к Интернету, если нет необходимости заполнять его ежедневно, то никто не заставляет и не принуждает учителей делать это. Ведение электронного дневника необязательно", – заявил Сагадиев.

По данным, которые он озвучил, электронный дневник набирает популярность в стране.

"За прошлый год электронный дневник внедрен уже в 4 тысячах школ, а это половина всех школ страны. Сегодня 166 тысяч учителей, 1,3 миллиона учащихся и 747 тысяч родителей пользуются онлайн-системой. У нас на сегодня за неделю 20 миллионов оценок и посещений выставляется онлайн. Прошло более 7 миллионов обращений родителей и школьников по домашним заданиям, то есть идет реально полный переход на "цифру", причем все это в рамках ГЧП, государство не тратит на это денег", – подчеркнул министр. 

Кроме того, Ерлан Сагадиев прокомментировал, почему при переходе школ на электронное обслуживание была выбрана именно база данных школьных оценок Kundelik.kz.

"Во-первых, они первые предложили нам бесплатный сервис: государству, родителям, детям это ничего не стоит. Поэтому мы за год можем осуществить цифровизацию школ. Если мы начнем искать деньги, писать новое технико-экономическое обоснование, то будет, как всегда, все затянуто неизвестно насколько. Да, они будут рекламировать детские товары на сайте, но они должны же себя содержать на какие-то деньги. При этом, базовые сервисы, которые нужны МОНу, детям, родителям, учителям школы –  все системы образования, то есть посещения, оценки, домашние задания, поурочные календарные планы, учебно-методические комплексы – все это бесплатно", – отметил министр.

Почему Kundelik.kz имеет российские корни, Сагадиев также дал ответ.

"Перед нами стоит задача объединить все бухгалтерии школ и создать одну облачную бухгалтерию. Мы провели анализ: все школы, почти вся страна, бухгалтерия МОН сидят на программе 1С. Это российская программа, которой мы в течение 20 лет доверяем свои ИИН и свои зарплаты. Если Kundelik.kz позволяет МОН, облОНО, акиматам, родителям видеть каждую оценку, каждое домашнее задание в режиме онлайн, то облачная бухгалтерия позволит нам увидеть каждую "проводку" в каждой школе. Это очень важный для нас проект", – отметил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

По его словам, есть два варианта решения этой актуальной задачи.

"Первый – вложить миллиарды государственных тенге, разработать какую-то программу, которая будет работать или не будет, внедрять ее в течение нескольких лет, пытаться заставить тысячи бухгалтеров переучиться и внедрить новую программу, или вариант номер два – за малые деньги, а может быть бесплатно поставить только один модуль, который уже разработан, внедрен и работает во многих странах и называется облачное 1С", – рассказал Сагадиев.

Популярное

Все
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Его пламенная страсть
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Мы просто работаем
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Успешный год
Дюжина уроков
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Каждая семья на счету
Фокус на качество и доступность
Ехали медведи на велосипеде…
Главное – безопасность
Надеемся на повышение в классе
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Медицина постковидного периода
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Общество
Менеджер банка проиграл деньги клиента на ставках в Кокшетау
Общество
"Космический" Алтайский край
Общество
Вау! Знакомые грабли в виртуальном пространстве!
Общество
Возможность изучать казахский язык на основе национальных э…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]