Вести из тоннеля на свет Свежий выпуск 741 Аружан КАРСЫБАЕВА, Тараз

Сегодня ведется прием. Тихую, скромную женщину постигло несчастье: перестал видеть муж – и жестокость огромного мира вдруг обрушилась на нее. Он ушел в себя и озлобился.

– Помогите нам, доктор…

Какой титанический труд – пытаться избавить от горя, переживая судьбы больных. Какая бездна душевных сил, доброты, человечности!

...Интеллигентный и седовласый. Одиннадцать лет назад с диагнозом «травматическая катаракта» впервые пришел на прием.

– Необходима срочная имплантация искусственного хрусталика. Подобные операции уже начали делать в Алматы.

– А у нас, доктор, вы?

– Я только что прошла курсы.

– Оперируйте.

Была операция – первая в области, и было удивление смелостью рискованного поступка. А потом – возвращенное отважному инженеру зрение. День, когда Галина Решетникова решила посвятить себя офтальмологии, благословили ее бесчисленные пациенты. А она всегда видела себя оперирующим врачом, «серьезным» хирургом, не зная, что работа ее окажется сродни ювелирной. Облбольницы тогда, в начале 1980-х, как от космоса, были далеки от достижений современной офтальмологии. Допотопное оборудование и отсутствие диагностической аппаратуры. Оперировали без микроскопа, под общехирургической лампой-подсветкой. А в прессе появлялись заметки о московском кудеснике Федорове и неслыханных для глубинки возможностях медицины. Казахстан начал делать робкие шаги в освоении микрохирургии. А больные не ждали, уезжая в Москву, Ленинград, в Украину.

И тогда Решетникова решила, что сама в состоянии освоить эту науку, и поставила цель – соответствовать новым стандартам. Мечтать о микрохирургии было дерзко и, по мнению многих коллег, безрассудно. Говорили: витает в облаках. Но она твердо знала: входя в тоннель, нужно видеть свет, а не тьму, и идти на него.

Первая же поездка Галины Решетниковой в Ленинград принесла ощутимые результаты. Улучшилось качество лечения, но заветная цель – МНТК (межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза») Святослава Федорова – оставалась далекой. Упорно и долго штурмовала она эту крепость: получить путевку в институт микрохирургии для врача из провинции было практически нереально. В главном офтальмологическом учреждении республики – глазном институте в Алма-Ате – ей ответили, что у Федорова не бывали даже сотрудники института. И тогда, взяв отпуск, она отправилась в Москву. До мельчайших деталей помнит, как впервые попала на кафедру к Федорову, пройдя через многие «нет». Получив отказ, стучалась в другие двери. И вот она – перед ним. «Очень настырный товарищ», – отрекомендовали Решетникову Святославу Николаевичу, и первая ученица из Казахстана прикоснулась к своей мечте. Новейший микроинструментарий, невиданные технологии. Последние методики диагностирования – все это она привезла домой.

– Мы обязательно будем оперировать под микроскопом, – сказала она, понимая, что просто так получить его практически невозможно. И тогда буквально на свалке нашли гинекологический кольпоскоп. По специально разработанным чертежам инженер-авиационщик особой аргоновой сваркой переделал этот прибор, и первая микрохирургическая операция в области стала возможной. Провинциальная офтальмология приблизилась к чуду.

Из очередной поездки в Москву Галина Ивановна привезла партию искусственных хрусталиков. Положив их на стол перед коллегами, в который раз задумала революцию.

– Ну это в МНТК, – вздыхали врачи, не зная, что уже через два года успешная имплантация искусственных хрусталиков станет обыденным делом. Однажды на прием привели девочку с прогрессирую­щей близорукостью, остановить которую, казалось, никто не в силах. Точная и своевременная операция, проведенная Галиной Ивановной, вернула ребенку здоровье. Ее отец, тогдашний председатель облисполкома Станислав Медведев, оснас­тил центр новейшим инструментарием и микроскопами «Оптон», позволившими оперировать задний отрезок глаза. В клинике ими пользуются по сей день.

Муж Галины Ивановны называет ее Маяком и уверен, что без энергии его жены столь резкий прогресс областной офтальмологии был бы невозможен. Очень гордятся матерью дети. Она же не превозносит своих заслуг, считая, что близкие необъективны.

– Лишь исполняла долг, нещадно сжигая свои глаза, – добавит любой из коллег. Возвращала людям зрение. Пестовала больных с заботой и нежностью, памятуя о заповеди: обращаться со страждущим так, как хотел бы, чтобы лечили тебя самого. Ее чудесные руки помнят сотни и сотни больных, вновь взглянувших на мир прежним взглядом. Ее мастерством всегда восхищались молодые врачи, для которых Галина Решетникова – мэтр целой эпохи. Уже семь лет назад офтальмологический центр по оснащенности новейшей аппаратурой практически не уступал глазному институту. А приезжавшие тогда из других областей специалисты даже не смели мечтать о таком развитии. Начинать ведь всегда очень страшно.

Как нелегко приходилось Галине Решетниковой, первой открывшей в области микрохирургию, знают только родные. Для всех остальных она – безупречный и строгий врач. Для молодых коллег – терпеливый и добрый наставник. Но рассказ о Галине Ивановне Решетниковой был бы незаконченным без небольшого отступления, которое просто необходимо. Вот в чем дело: последние несколько лет руководство офтальмологического центра упорно старается избавиться от Галины Ивановны, настоятельно рекомендуя ей уйти на заслуженный отдых.

И только вмешательства акимов области, сначала Каната Бозумбаева, а затем Карима Кок­рекбаева, пресекли эту «заботу» к радости сотен больных. Но Решетникову все же освободили от обязанностей заведующей поликлиникой (что не мешает ее бывшим подчиненным постоянно консультироваться у нее), милостиво предложив ей должность рядового врача-офтальмолога в кабинете платного приема пациентов. Но, может быть, врач высшей категории, блестящий специалист с громадным опытом, желающий работать (подчеркнем это), вовсе не нужен пациентам офтальмологического центра? Тогда как объяснить такой факт: ежедневно она принимает до 40 больных! Потому что люди продолжают идти к Решетниковой, как к спасительному мая­ку. Впрочем, это уже другой рассказ: об отношении к реальным человеческим ценностям, о благодарности коллег, которых она выучила, и о непонимании нужности таких мастеров государству. А ведь именно они показывают всем остальным, как надо работать, чего могут добиться прирожденные наставники молодежи, особенно если учесть их роль нравственного эталона.



