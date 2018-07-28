Вести переговоры учат судей в Мангистауской области

Для мангистауских судей провели семинар-тренинг, направленный на подготовку к публичным диспутам и ведению переговоров в Актау, передает портал "Тумба.kz"
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Как сообщили пресс-службе Мангистауского областного суда, семинар организован Верховным судом РК при поддержке Фонда Фридриха Эберта в Казахстане и Казахстанской ассоциации малых и средних предприятий.
Тренинг проводили судьи Верховного суда Ербол Рахимбеков, Нурия Сисенова, Гулжан Алмағамбетова и эксперт-конфликтолог, мастер ораторского искусства Меруерт Жунусбек. Они отметили, что низкое качество судебных актов, в том числе ошибки в них, неспособность объяснить судебные акты сторонам на должном уровне - это факторы, влияющие на снижение авторитета судебной власти.
В ходе семинара судьи региона изучали навыки ораторского искусства, методы эффективного разрешения споров и преимущества примирения. Были также изучены новые требования к решениям, постановлениям, приговорам. Судьи обучились навыкам составления и толкования судебных актов в новом формате.