Отечественные дружины продолжают выступления в международных турнирах и национальном первенстве. В очередном матче в рамках Континентальной хоккейной лиги столичный «Барыс» потерпел поражение от самого своего неудобного и принципиального соперника – казанского «Ак барса». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова провели в ворота казахстанцев четыре безответные шайбы.

В это же время порадовали­ коман­ды, выступающие в высшей хоккейной лиге, – карагандинская «Сарыарка» и усть-каменогорское «Торпедо». «Беркуты» на своей площадке со счетом 3:1 обыграли воскресенский «Химик», а восточноказахстанцы в серии буллитов одолели крайне неуступчивый тверской ТХК – 2:3. В турнирной таблице клуб из Центрального Казахстана, одержавший, кстати, уже третью победу подряд, располагается сейчас на 6-м месте. Торпедовцы разместились на 14-м.

По два выездных матча, но уже в рамках Молодежной хоккейной лиги, провели столичные «Снежные барсы» и усть-каменогорский «Алтай». Молодежка «Барыса» дважды уступила в Альметьевске местному «Спутнику» – 1:3 и 0:1, а вот восточноказахстанцы, проводящие первый сезон в такой сильной лиге, были биты «Реактором» в Нижнекамске – 1:2 и 1:7.

Прошли и очередные матчи первенства страны, где лидерство захватил кокшетауский «Арлан», сместивший с первого места столичный «Номад». Но стоит отметить, что «кочевники» имеют игру в запасе, а значит, в ближайшее время могут вернуться на вершину турнирной таблицы, если только не выиграют все свои встречи «Темиртау», «Алматы» или атырауский «Бейбарыс» (которые также имеют по нескольку игр в запасе, а значит, могут выйти на первое место).

Итак, в очередном туре петропавловский «Кулагер» в родных стенах одолел «Номад» – 4:3, аутсайдер первенства рудненский «Горняк» дома уступил павлодарскому ХК «Ертiс» – 1:3, усть-каменогорское «Алтай-Торпедо» в Кокшетау не справилось с местными «волками» – 2:3

и, наконец, «Астана» на своей площадке с разгромным счетом (1:5) проиграла ХК «Темиртау».

Турнирная таблица Чемпионат Казахстана