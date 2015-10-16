Вести с ледовых арен

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
В очередном мачте КХЛ в родных стенах астанинский «Барыс» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:3 и опустился на 12-е место в Восточной конференции. Казахстанцы дважды отыгрывались по ходу встречи, но одолеть «тигров» так и не смогли.
Зато порадовали на выезде «Снежные барсы» из Астаны, которые «гостили» в Челябинске у «Белых медведей» и обыграли их со счетом 4:2. В составе казахстанцев дубль оформил Дмитрий Фисенко, по разу отличились Алихан Асетов и Дмитрий Преснов. Этот выигрыш позволил «снежкам» (как ласково называют команду поклонники столичного клуба) не только закрепиться на 7-м месте в Восточной конференции, но и подняться на 2-е в дивизионе «Урал-Сибирь», где мы теперь отстаем от лидеров – «Омских ястребов» – лишь на 2 очка.
В единственном матче национального первенства в столице встречались аутсайдеры по турнирной таблице – ХК «Астана» и устькаменогорское «ШКО». Восточноказахстанцы разгромили «горожан» со счетом 7:0 и теперь занимают в чемпионате предпоследнее место, опустив на последнее именно столичный клуб.
В рамках ВХЛ две отечественные дружины провели игры на домашних аренах. Карагандинская «Сарыарка» всухую переиграла челябинский «Челмет» (до этого российская команда одержала три победы подряд), отправив в ворота соперника три безответные шайбы – 3:0. Дублем в составе «беркутов» отметился Исаак Валицкий, еще одну результативную атаку на свой счет записал Эдгарс Сиксна.
В это же время в Усть-Каменогорске местное «Торпедо» одержало победу над «Южным Уралом» из Орска со счетом 3:1. В составе победителей точными бросками отметились Павел Канарский, Станислав Тунхузин и Андрей Иванов. Стоит отметить, что и здесь восточноказахстанцы прервали трехматчевую победную серию еще одного российского клуба.
К слову, игроки и администрация команды из Восточного Казахстана вышли на игру с траурными повязками. Матч начался с минуты молчания в память о трагически погибшей супруге капитана команды и игрока сборной Казахстана Евгения Фадеева.

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