​Вести с ледовых арен

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Аскар Бейсенбаев
фото с сайта ХК «Барыс»

Казахстанские клубы провели первые матчи в четвертьфинале розыгрыша Кубка Братины. Карагандинская «Сарыарка» на своем льду без особых проблем обыграла курганское «Зауралье» – 3:1. В составе «беркутов» шайбы на свой счет записали Олег Ломако (20-я минута), Виталий Смольянинов (21-я) и Артур Сарваров (53-я). Все, что смогли сделать в этот день россияне, так это отыграть одну шайбу на 58-й минуте благодаря усилиям Евгения Сулимова.

А вот усть-каменогорскому «Торпедо» не повезло: в родных стенах клуб уступил команде «Динамо» из Санкт-Петербурга – 2:3. По ходу игры восточноказахстанцы дваж­ды вели в счете – на 11-й минуте отличился Талгат Жайлауов, а на 32-й – Майк Далхейсен. Однако шайбы Артура Чувиляева (13-я минута), Сергея Кузнецова (41-я, в большинстве) и Вадима Щеголькова (44-я) позволили гостям одержать победу.

Никто не сомневался, что на этот раз регулярный чемпионат Казахстана выиграют представители Кокшетау – слишком уж большой отрыв у них оказался даже от ближайшего преследователя – атырауского «Бейбарыса». Но официально данное событие произошло в столице, где «Арлан» провел две игры против местного «Номада». В первой игре «волки» обыграли «кочевников» со счетом 3:2, а вот в повторной встрече, уже в статусе победителя гладкого первенства, уступили по буллитам – 2:3.

В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: «Кулагер» (Петропавловск) – «Алтай-Торпедо» (Усть-Каменогорск) – 2:3 ОТ, 3:2, «Ертiс» (Павлодар) – «Горняк» (Рудный) – 7:3, 8:1, «Алматы» – «Темиртау» –1:0, 4:2 и «Бейбарыс» – «Астана» 5:0, 9:4.

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