Вести с «Тур де Франс»

Завершился девятый этап одной из самых известных веломногодневок планеты – «Тур де Франс». Его победителем стал люксембургский гонщик Боб Юнгельс из команды AG2R Citroën Team. Второе место занял испанец Хонатан Кастровьехо (INEOS Grenadiers), третье – его соотечественник Карлос Верона (Movistar Team). Лучшим среди гонщиков казахстанской «Астаны» оказался Алексей Луценко, который финишировал 16-м.

42-м финишную черту пересек еще один казахстанец Андрей Зейц. Другие гонщики «Астаны» завершили этап на следующих местах: 44-м стал американец Джо Домбровски, 56-е и 75-е заняли итальянцы Симоне Веласко и Фабио Феллине, 91-е – казахстанец Дмитрий Груздев и ­119-е – белорус Александр Рябушенко.

В генеральной классификации гонки лидирует словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates. Далее идут датчанин Йонас Вингегор из Jumbo-Visma и британец Герайнт Томас из INEOS Grenadiers. Лидер «Астаны» Алексей Луценко пока на 15-м месте.