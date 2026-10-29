Ветер и заморозки: погода на 29 октября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным РГП «Казгидромет», в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия.



Туман ночью и утром — в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, в горных районах Жетісу, Жамбылской и Туркестанской областей.

Порывы ветра силой в 15–20 м/с ожидаются в отдельных районах Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей, области Абай, Жетісу, Жамбылской и Туркестанской областей, а также Мангистауской области.



Заморозки прогнозируются ночью в Алматинской области — 1–6 градусов, в Жамбылской области — 1–6 градусов, в области Жетісу — до 1 градуса, в Туркестанской и Кызылординской областях — до 3 градусов.