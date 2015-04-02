Ветер на службе Свежий выпуск 830 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Использовать альтернативные источники энергии в хозяйстве начали с 2012 года, когда приобрели в Германии пару ветрогенераторов суммарной мощностью 1,5 МВт. С тех пор ими произведено более 4 млн. киловатт-часов электроэнергии, что позволило достичь существенной экономии – в зимний период, например, при пиковых нагрузках – до 6 млн. тенге в месяц. Теперь хозяйство полностью покрывает собственные нужды в электричестве, и даже с лихвой. Что сказывается и на соседях: вырабатываемая ветряными генераторами энергия поступает в общие сети СК РЭК. Здесь же дополнительные кило- и мегаватты совсем не лишние.

Опыт оказался настолько удачным, что директор КТ Геннадий Зенченко продолжил дело, осуществив проект в рамках меморандума о сотрудничестве между Национальной компанией «Астана ЭКСПО-2017» и акиматом Северо-Казахстанской области. Таким образом, на своей территории коммандитное товарищество с максимальной эффективностью реализовало задачу по переходу к «зеленой» экономике. Заметим, что срок окупаемости установок – 3,5–4 года, прослужить же они способны 15–20 лет.

Планируется, что коммандитное товарищество «Зенченко и К» примет участие в предстоящей международной специализированной выставке «ЭКСПО», которая пройдет в Астане в 2017 году. Но поделиться опытом достижения успеха в производственной и социальной сферах в хозяйстве, где сосредоточены практически все мировые прогрессивные технологии, готовы с желающими в любое время. Для этого, не раз повторял Герой Труда Казахстана Геннадий Зенченко, а теперь тем же правилом руководствуются его сын и внук, надо просто научиться использовать возможности, предоставленные государством отечественному товаропроизводителю.

Выступая на митинге по случаю пуска новых установок, аким СКО Ерик Султанов подчеркнул: хотя область в достатке обеспечена электро­энергией, АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» продолжает наращивать производство. Так, за счет реконструкции ТЭЦ-2 уже дала дополнительно 63 МВт электроэнергии, еще два проекта, той же мощности каждый, будут реализованы к концу года, и тогда экспортный потенциал региона пополнится весьма существенной статьей.



