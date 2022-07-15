Скриншот из видео
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Ветер продавил кирпичные стены в новой многоэтажке в Костанае

Порывистый ветр в Костанае продавил кирпичные стены в новой девятиэтажке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Видео в редакцию издания прислали очевидцы: конструкции согнулись вместе со стеклопакетами на 7 и 9 этажах. Кроме того, пострадала и облицовка. 

Квартиры в новом доме в районе военного городка жильцы начали получать в январе этого года.

Отмечается, что в доме продавали квартиры класса "Комфорт".

 

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