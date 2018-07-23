Ветер сорвал крышу школы в Костанайской области

Крышу спортивного зала основной школы в Карасуском районе снесло шквалистым ветром, передает Inform.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.
Сообщение о происшествии поступило в единую дежурную диспетчерскую службу 22 июля.
"В селе Жамбыл в результате сильного ветра произошел срыв кровли здания спортивного зала основной школы. Площадь составила 270 квадратных метров", – сообщили в ДЧС.
Жертв и пострадавших, по информации ведомства, нет. Сейчас на месте работает комиссия.
