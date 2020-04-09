​Ветер, ветер, ты могуч

Последствия урагана со скоростью ветра более 40 м/с я увидел сразу же, выйдя ранним утром во двор: в соседнем доме оторвало металлическую дверь подъезда, когда кто-то из жильцов очень не вовремя решил выйти на улицу в момент сильнейшего порыва вет­ра. Повсюду по двору валялись обломки шифера, слетевшего с латаной-перелатаной шатровой крыши другого дома.

Совершив утреннюю прогулку по двум центральным улицам Кокшетау, удалось запечатлеть последствия разгула ночной стихии в виде опрокинутых остановочных павильонов и скамеек, сорванной крыши жилого дома. Пострадали и фасады магазинов, кафе.

Пожалуй, больше всего досталось району привокзальной площади: мощный ветер вовсю разгулялся на открытой местности. Остановочные павильоны тут были установлены без надежного крепления к асфальтному покрытию и не смогли устоять под напорами шквалистого ветра – свалившиеся металлические конструкции нанесли немало серьезных травм горожанам: на остановке у областной филармонии павильон обрушился на пожилого мужчину, нанеся травму грудной клетки, а 44-летняя женщина была доставлена в городскую больницу с переломами ребер и левого лучезапястного сустава.

Всего же от последствий урагана по области, по предварительным данным, пострадали более 30 человек, обратившихся за медицинской помощью в ЛПУ региона. В Кокшетау в больницы были доставлены 27 человек, один мужчина в тяжелом состоянии, ему была сделана операция, 17 горожан получили амбулаторное лечение. Основные травмы – ранения головы, лица.

Случаи получения травм были зарегистрированы и в районах: в Сандыктаускую ЦРБ был доставлен с серьезной травмой семилетний ребенок.

К сожалению, не обошлось и без жертв. В с. Урумкай Бурабайского района погиб 40-летний сторож ТОО «Журавлевка». На здание, которое он охранял, обрушилось 200 кв. м металлической кровли. Еще один погибший – молодой человек 1996 года рождения. Он был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой – на него обрушилась слетевшая с дома кровля. Несмотря на экстренно проведенную операцию, пострадавший спустя несколько часов скончался.

В местные СМИ пресс-службой ДЧС области с утра была разослана оперативная информация с указанием объектов, на которых произошли случаи срывов кровли, а также аварий электролиний. В частности, в 7 микрорайонах областного центра на длительное время без света остались жилые дома. На устранение аварий, связанных с электроснабжением, с утра были отправлены более 180 сотрудников горэлектросети и 8 единиц спецтехники, к которым также подключились силы ДЧС области.

Отключения электричества из-за ветра произошли в Степногорске, Атбасарском, Жаксынском, Астраханском, Есильском, Целиноградском и Жаркаинском районах. А в Бурабайском районе произошло падение линий электропередачи, что привело к отк­лючению света в Щучинске и в 9 селах. Из-за падения опоры ЛЭП частично без света остались дома жителей с. Викторовка Зерендинского района. В настоящее время на всех пострадавших объектах в экстренном порядке ведутся аварийно-восстановительные работы.

Вошел в оперативную сводку дня ДЧС и факт подтопления двух домов в административном центре Сандыктауского района с. Балкашино, который произошел в результате резкого повышения температуры воздуха накануне в русле р. Жабай. Тут были подтоплены дворовые территории, но, к счастью, вода дошла только до верхнего уровня фундамента. Срочно прибывшие с мотопомпой сотрудники аварийного отряда ДЧС откачали 2 тыс. кубов воды, работа по ограждению домов от возможного подтопления в селе продолжается. А на р. Жабай для ликвидации ледяного затора и выхода воды из берегов были произведены взрывные работы.