Ветеран и сегодня в строю Свежий выпуск 611 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Свой день рождения почтенный аксакал встретил в теплой семейной обстановке. У Ивана Антоновича 3 детей, 6 внуков и уже 8 правнуков. Вместе с родными и близкими его пришли поздравить аким района Жомарт Нуркенов, аким п. Аршалы Кайрат Шалов, секретарь районного маслихата Юрий Сериков, руководитель отдела занятости и социальных программ Гульзада Джекебаева. Они вручили юбиляру благодарственное письмо и ценные подарки, пожелали ему здоровья, бодрости духа, благополучия. От имени всех аршалынцев гости также высказали ему слова благодарности за мирное небо над нашими головами.

– Проявление постоянной заботы о ветеранах войны и тружениках тыла является одним из главных приоритетов внутренней политики нашего государства и Лидера нации Нурсултана Назарбаева, – сказал Ж. Нуркенов. – Мы рады каждому из вас, живущему среди нас, вы нужны нам как символ беззаветного служения Родине, как пример мужества и отваги. На вашем поколении мы воспитываем детей и внуков.

Иван Антонович в феврале 1943 года был призван на фронт. Он прошел славный боевой путь от Украины до Берлина в составе 386-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка в качестве сержанта-радиста. За свои ратные дела И. Купин был награжден орденами «Отечественной войны» и «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За освобождение Праги». А в мирное время Иван Антонович был удостоен медалей «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», нагрудного знака «За отличную службу в МВД РК» и других наград. С 1950 года он работал в Вишневском райисполкоме, а затем в редакции районной газеты «Вперед», был ее главным редактором. В 1970–1988 годах И. Купин проходил службу в органах внутренних дел, откуда ушел на заслуженный отдых в звании майора внутренней службы.

Сегодня ветеран войны Иван Купин является достойным примером для подрастающего поколения родного района. Несмотря на преклонный возраст, встречаясь со школьниками, молодежью, он всегда выражает им ветеранский наказ продолжать добрые традиции старшего поколения, любить родину, умножать ее богатство, быть настоящим патриотом своей страны.



