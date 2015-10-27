Ветеран и сегодня в строю

Свежий выпуск
611
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
Свой день рождения почтенный аксакал встретил в теплой семейной обстановке. У Ивана Антоновича 3 детей, 6 внуков и уже 8 правнуков. Вместе с родными и близкими его пришли поздравить аким района Жомарт Нуркенов, аким п. Аршалы Кайрат Шалов, секретарь районного маслихата Юрий Сериков, руководитель отдела занятости и социальных программ Гульзада Джекебаева. Они вручили юбиляру благодарственное письмо и ценные подарки, пожелали ему здоровья, бодрости духа, благополучия. От имени всех аршалынцев гости также высказали ему слова благодарности за мирное небо над нашими головами.
– Проявление постоянной заботы о ветеранах войны и тружениках тыла является одним из главных приоритетов внутренней политики нашего государства и Лидера нации Нурсултана Назарбаева, – сказал Ж. Нуркенов. – Мы рады каждому из вас, живущему среди нас, вы нужны нам как символ беззаветного служения Родине, как пример мужества и отваги. На вашем поколении мы воспитываем детей и внуков.
Иван Антонович в феврале 1943 года был призван на фронт. Он прошел славный боевой путь от Украины до Берлина в составе 386-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка в качестве сержанта-радиста. За свои ратные дела И. Купин был награжден орденами «Отечественной войны» и «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За освобождение Праги». А в мирное время Иван Антонович был удостоен медалей «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», нагрудного знака «За отличную службу в МВД РК» и других наград. С 1950 года он работал в Вишневском райисполкоме, а затем в редакции районной газеты «Вперед», был ее главным редактором. В 1970–1988 годах И. Купин проходил службу в органах внутренних дел, откуда ушел на заслуженный отдых в звании майора внутренней службы.
Сегодня ветеран войны Иван Купин является достойным примером для подрастающего поколения родного района. Несмотря на преклонный возраст, встречаясь со школьниками, молодежью, он всегда выражает им ветеранский наказ продолжать добрые традиции старшего поколения, любить родину, умножать ее богатство, быть настоящим патриотом своей страны.

Популярное

Все
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Флаг Казахстана поднят на Азиатских Параиграх
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
Спорт споткнулся о тендер?
Генсек ООН: конфликт вокруг Израиля может перейти на Ливан
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
20 овец попали под грузовой поезд в СКО
35 тыс. саксаулов посадят для защиты засыпаемого песками аула в Актюбинской области
В программу Олимпиады в Лос-Анджелесе добавят пять новых видов спорта
Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ОАЭ в сфере цифровизации госуправления
По итогам недели тенге укрепился к доллару и евро и ослаб к рублю
В Иране заверили, что не будут наказывать Роналду 99 ударами плетью
Транспортная прокуратура пресекла незаконные действия фискалов в отношении бизнесменов
Завод по производству «Кока-колы» может появиться в Актобе
Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана
«Барыс» разгромно проиграл лидеру КХЛ
Женщине собрали новую челюсть из костей голени в Караганде
Казахстан не случайно находится на текущем месте в таблице – тренер Дании
Во Франции эвакуированы Лувр, Версальский дворец и Лионский вокзал
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Путешествие в один клик
Судьба больших проектов зависит от мелочей
Требуется качественная подготовка
Самое передовое

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]