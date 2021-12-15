Ветеранов и активистов "Nur Otan" наградили государственными и партийными наградами

В столице в канун Дня независимости за вклад в социально-экономическое развитие страны и активную общественную деятельность государственными и партийными наградами отметили активистов и ветеранов партии «Nur Otan».
По информации пресс-службы партии, по всей стране партийцы получили 960 государственных и партийных наград, из них 85% - в регионах. Среди них ветераны партии, волонтеры акции «Біз біргеміз», члены общественных советов, предвыборных штабов, участники праймериз и др.
По словам председателя Комиссии партийного контроля Павлодарского областного филиала партии Олега Костенко, награжденного медалью «Ерен еңбегі үшін», столь высокая награда – значительная мотивация для дальнейшей эффективной работы.
«С первых дней «перезагрузки» партии, объявленной Елбасы в 2019 году, комиссия партконтроля совершенствует формат работы. В его основе – открытость и оперативность реагирования на обращения граждан, постоянный мониторинг хода исполнения Дорожных карт. Поздравляю всех казахстанцев с наступающим праздником, давайте вместе трудиться во благо дальнейшего укрепления нашей Независимости», - подчеркнул Олег Костенко.
Член Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при «Nur Otan» Рысты Жумабекова отметила, что Независимость требует от каждого гражданина полной эмоциональной и физической отдачи.
«Как ветеран партии, депутат Мажилиса I созыва, я участвовала в принятии важных законов в сложные для страны годы. Тогда казалось, что просто невозможно выдержать подобного накала. Сейчас по истечению 30 лет, несмотря на возраст, мне хочется быть еще полезной, ибо у нас впереди много дел. Я хочу пожелать, чтобы каждый казахстанец горел этим чувством на протяжении всей жизни», - поделилась своими чувствами Рысты Жумабекова.
Принимая партийную награду «Белсенді қызметі үшін», глава Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева поблагодарила руководство партии за создание общественных советов при партии «Nur Otan».
«Я являюсь членом двух общественных советов при партии. Сегодня представители НПО вносят предложения и рекомендации по совершенствованию гражданского сектора, которые партией всегда учитываются. Это и есть на деле реализация партийцами концепции «Слышащего государства», озвученной нашим Президентом Касым-Жомартом Токаевым», - сказала Бану Нургазиева.