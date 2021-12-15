Ветеранов и активистов "Nur Otan" наградили государственными и партийными наградами

В столице в канун Дня независимости за вклад в социально-экономическое развитие страны и активную общественную деятельность государственными и партийными наградами отметили активистов и ветеранов партии «Nur Otan».







По информации пресс-службы партии, по всей стране партийцы получили 960 государственных и партийных наград, из них 85% - в регионах. Среди них ветераны партии, волонтеры акции «Біз біргеміз», члены общественных советов, предвыборных штабов, участники праймериз и др.













По словам председателя Комиссии партийного контроля Павлодарского областного филиала партии Олега Костенко, награжденного медалью «Ерен еңбегі үшін», столь высокая награда – значительная мотивация для дальнейшей эффективной работы.

«С первых дней «перезагрузки» партии, объявленной Елбасы в 2019 году, комиссия партконтроля совершенствует формат работы. В его основе – открытость и оперативность реагирования на обращения граждан, постоянный мониторинг хода исполнения Дорожных карт. Поздравляю всех казахстанцев с наступающим праздником, давайте вместе трудиться во благо дальнейшего укрепления нашей Независимости», - подчеркнул Олег Костенко.













Член Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при «Nur Otan» Рысты Жумабекова отметила, что Независимость требует от каждого гражданина полной эмоциональной и физической отдачи.

«Как ветеран партии, депутат Мажилиса I созыва, я участвовала в принятии важных законов в сложные для страны годы. Тогда казалось, что просто невозможно выдержать подобного накала. Сейчас по истечению 30 лет, несмотря на возраст, мне хочется быть еще полезной, ибо у нас впереди много дел. Я хочу пожелать, чтобы каждый казахстанец горел этим чувством на протяжении всей жизни», - поделилась своими чувствами Рысты Жумабекова.













Принимая партийную награду «Белсенді қызметі үшін», глава Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева поблагодарила руководство партии за создание общественных советов при партии «Nur Otan».