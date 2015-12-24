​Ветерану почет и уважение

Гвардии полковник в отставке, преодолевший 90-летний рубеж, завершив войну в Берлине, долгие годы проходил службу в шахтерской столице. Поздравить ветерана прибыли заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе полковник Мухометкали Сатов, командующий РгК «Орталық» генерал-майор Еркин Ботаканов, председатель совета ветеранов регионального командования генерал-майор Ерсаин Рустемханов, представители совета ветеранов ДВД области, командиры воинских частей Карагандинского гарнизона, ветераны и офицеры в/;ч 6505.

Николая Степановича и его супругу Татьяну Ивановну, тоже участницу Великой Отечественной войны, бригадный военный оркестр встречал фанфарами, а присутствовавшие в зале аплодировали супружеской чете Пастуховых стоя. Торжественное мероприятие началось с показа увлекательной фотоистории о служебном пути старого воина. Юбиляра от имени Главкомата поздравил полковник Мухометкали Сатов, подчеркнув, что Национальная гвардия является наследницей Внутренних войск и воины свято чтут свою историю, частью которой являются ветераны.

– Для сегодняшнего поколения стражей правопорядка их жизненный опыт и офицерская карьера стали настоящим примером и путеводной звездой на не легком, тернистом воинском пути, – сказал замглавкома. – Благодаря огромному и бесценному вкладу старшего поколения в разгром фашистских захватчиков в 1945 году пришла Великая Победа, 70-летие которой мы отметили в нынешнем году. И это заслуживает огромного уважения.

Полковник Мухометкали Сатов зачитал текст поздравительного адреса главнокомандующего Национальной гвардией РК и вручил юбиляру ценный подарок. Затем под бурные аплодисменты присутствующих 90-летнего ветерана чествовали и остальные гости. В своем поздравлении генерал-майор Еркин Ботаканов отметил огромный вклад Николая Степановича в становление и развитие воинской части № 6505, где он прослужил до выхода на заслуженный отдых, в воспитание последующих поколений офицеров. Среди прочих подарков, по казахскому обычаю на плечи полковника в отставке Николая Пастухова он надел традиционный чапан.

Подарков для юбиляра было много. Аксакалу также вручили почетную грамоту акима Карагандинской области, денежные премии, грамоты и ценные подарки от имени советов ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии, ветеранов ДВД Карагандинской области и ветеранского совета регионального командования «Орталық». Пришли с подарками командиры воинских частей РгК «Орталық».

Гвардии полковник в отставке Николай Пастухов семнадцатилетним парнем ушел на войну, не успев сдать выпускные экзамены в Урюпинском военно-пехотном училище. Ветеран участвовал в кровопролитных боях на Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Служил в 287-м гвардейском стрелковом полку 95-й гвардейской стрелковой дивизии, затем в 50-м гвардейском стрелковом полку 15-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 5-й гвардейской стрелковой армии.

В дни битвы на Курской дуге получил тяжелую контузию и ранение. Пехотинец прошел дорогами войны от Орловско-Курского рубежа через Украину и Молдавию до Румынии, а затем от города Прос­курова (Хмельницкий) через Западную Украину и Польшу (Сандомирский плацдарм на Висле) до самой Германии.

Война закончилась, но Николай Степанович продолжал службу, в сентябре 1945 года его зачислили в конвойные войска МВД СССР. Был комсоргом сначала батальона, затем полка в 423-м и 415-м полках 72-й дивизии конвойных войск МВД, затем перешел в 52-ю дивизию в Караганде, где занимал командно-политические должности. На заслуженный отдых вышел в сентябре 1971 года по выслуге лет. После воинской службы 25 лет был бессменным военруком в средней школе № 61, что в Октябрьском районе города Караганды.

Николай Степанович за проявленные мужество и отвагу награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ», «За отличную службу по охране общественного порядка», «За доблестный труд». Активный участник ветеранского движения. С 1993 года возглавлял ветеранский совет в/;ч 6505, а затем – Карагандинского соединения Внут­ренних войск МВД Республики Казахстан. За боевые и трудовые заслуги, а также активное участие в военно-патриотической работе с подрастающим поколением 30 апреля 2005 года Карагандинским областным маслихатом ему присвоено звание «Почетный гражданин города Караганды».