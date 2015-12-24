​Ветерану почет и уважение

Свежий выпуск
1347
Куаныш КОЖАХМЕТОВ

Гвардии полковник в отставке, преодолевший 90-летний рубеж, завершив войну в Берлине, долгие годы проходил службу в шахтерской столице. Поздравить ветерана прибыли заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе полковник Мухометкали Сатов, командующий РгК «Орталық» генерал-майор Еркин Ботаканов, председатель совета ветеранов регионального командования генерал-майор Ерсаин Рустемханов, представители совета ветеранов ДВД области, командиры воинских частей Карагандинского гарнизона, ветераны и офицеры в/;ч 6505.

Николая Степановича и его супругу Татьяну Ивановну, тоже участницу Великой Отечественной войны, бригадный военный оркестр встречал фанфарами, а присутствовавшие в зале аплодировали супружеской чете Пастуховых стоя. Торжественное мероприятие началось с показа увлекательной фотоистории о служебном пути старого воина. Юбиляра от имени Главкомата поздравил полковник Мухометкали Сатов, подчеркнув, что Национальная гвардия является наследницей Внутренних войск и воины свято чтут свою историю, частью которой являются ветераны.

– Для сегодняшнего поколения стражей правопорядка их жизненный опыт и офицерская карьера стали настоящим примером и путеводной звездой на не легком, тернистом воинском пути, – сказал замглавкома. – Благодаря огромному и бесценному вкладу старшего поколения в разгром фашистских захватчиков в 1945 году пришла Великая Победа, 70-летие которой мы отметили в нынешнем году. И это заслуживает огромного уважения.

Полковник Мухометкали Сатов зачитал текст поздравительного адреса главнокомандующего Национальной гвардией РК и вручил юбиляру ценный подарок. Затем под бурные аплодисменты присутствующих 90-летнего ветерана чествовали и остальные гости. В своем поздравлении генерал-майор Еркин Ботаканов отметил огромный вклад Николая Степановича в становление и развитие воинской части № 6505, где он прослужил до выхода на заслуженный отдых, в воспитание последующих поколений офицеров. Среди прочих подарков, по казахскому обычаю на плечи полковника в отставке Николая Пастухова он надел традиционный чапан.

Подарков для юбиляра было много. Аксакалу также вручили почетную грамоту акима Карагандинской области, денежные премии, грамоты и ценные подарки от имени советов ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии, ветеранов ДВД Карагандинской области и ветеранского совета регионального командования «Орталық». Пришли с подарками командиры воинских частей РгК «Орталық».

Гвардии полковник в отставке Николай Пастухов семнадцатилетним парнем ушел на войну, не успев сдать выпускные экзамены в Урюпинском военно-пехотном училище. Ветеран участвовал в кровопролитных боях на Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Служил в 287-м гвардейском стрелковом полку 95-й гвардейской стрелковой дивизии, затем в 50-м гвардейском стрелковом полку 15-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 5-й гвардейской стрелковой армии.

В дни битвы на Курской дуге получил тяжелую контузию и ранение. Пехотинец прошел дорогами войны от Орловско-Курского рубежа через Украину и Молдавию до Румынии, а затем от города Прос­курова (Хмельницкий) через Западную Украину и Польшу (Сандомирский плацдарм на Висле) до самой Германии.

Война закончилась, но Николай Степанович продолжал службу, в сентябре 1945 года его зачислили в конвойные войска МВД СССР. Был комсоргом сначала батальона, затем полка в 423-м и 415-м полках 72-й дивизии конвойных войск МВД, затем перешел в 52-ю дивизию в Караганде, где занимал командно-политические должности. На заслуженный отдых вышел в сентябре 1971 года по выслуге лет. После воинской службы 25 лет был бессменным военруком в средней школе № 61, что в Октябрьском районе города Караганды.

Николай Степанович за проявленные мужество и отвагу награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ», «За отличную службу по охране общественного порядка», «За доблестный труд». Активный участник ветеранского движения. С 1993 года возглавлял ветеранский совет в/;ч 6505, а затем – Карагандинского соединения Внут­ренних войск МВД Республики Казахстан. За боевые и трудовые заслуги, а также активное участие в военно-патриотической работе с подрастающим поколением 30 апреля 2005 года Карагандинским областным маслихатом ему присвоено звание «Почетный гражданин города Караганды».

Популярное

Все
Городок достроят со второй попытки
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Качаться можно и в сарае?
К паводкам готовимся заранее
Сорвали сроки сдачи
В столице чествовали народных любимцев
Был верен своему слову
Высокая честь – готовить кадры системы национальной безопасности
Знакомые с детства мелодии
Несушки – немецкие, лизинг – казахстанский
Что значит оставаться человеком?
Благодарность за спасение ребенка
Ели съедят олени
Где родился, там и пригодился
Чтобы разгрузить дорожный трафик
Закон Республики Казахстан
Пожар на стадионе: обошлось без жертв
Качество подготовки кадров – главная задача
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Чтобы не потерять себя
Триумф на родине Болливуда
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Суд Нью-Йорка приговорил Трампа по делу Сторми Дэниэлс
Очередной сезон обучения в Школе аналитики стартовал в Сенате
Минсельхоз опроверг слухи о манипуляциях с данными об урожае зерновых
Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах
Закон Республики Казахстан
Анастасия Городко – двукратная чемпионка мира среди юниоров
В Костанае половина проектов по программе «Бюджет народного участия» в 2024-м не реализована
«Сигнальные» штрафы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Несушки – немецкие, лизинг – казахстанский
Чтобы разгрузить дорожный трафик
С заботой о каждом
Встречи с молодежью станут постоянными

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]