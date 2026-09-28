Ветераны футбола и молодые чемпионы посадили деревья в Астане

Столичные спортсмены и молодые чемпионы в рамках акции «Таза Қазақстан» высадили более 20 деревьев на территории стадиона имени Кажимукана Мунайтпасова в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

Фото: gov.kz

В посадке деревьев приняли участие заместители руководителя Управления физической культуры и спорта города Астаны Азамат Агзамов и Бекзат Тамшыбай, ветераны казахстанского футбола Владимир Глевич, Серик Асылбеков, Владимир Павлюк, Павел Демян, Амангельды Ашкенулы, чемпионы Казахстана по футболу 2011, 2012 и 2013 годов рождения, их тренеры и спортсмены футбольного клуба «Женис».

«Для нас очень важно, что ветераны футбола, действующие спортсмены и молодое поколение собрались сегодня в одном месте. В свое время мы тоже выходили на футбольное поле и защищали честь наших команд. Сегодня рядом с нами подрастают новые чемпионы. Такие встречи укрепляют связь между поколениями. Высаженные сегодня деревья будут расти здесь долгие годы. Хочется, чтобы вместе с этими деревьями росли наши дети, развивался наш спорт, а город становился еще краше. Это наш общий вклад в будущее», — отметил ветеран казахстанского футбола Амангельды Ашкенулы.

Руководитель КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №8» акимата города Астаны Еркебулан Алдабергенов подчеркнул важность участия молодых спортсменов в общественных инициативах.

«Сегодня в рамках акции «Таза Қазақстан» в одном месте собрались ветераны казахстанского футбола, представители столичного спорта, действующие спортсмены и молодые воспитанники. В мероприятии приняли участие 50 юных футболистов 2011 и 2012 годов рождения, ставших чемпионами Казахстана, а также их тренеры.

Для нас важно, чтобы дети не только показывали хорошие результаты на футбольном поле, но и активно участвовали в общественной жизни города. Сегодня общими усилиями мы высадили более 20 деревьев. Наши спортсмены регулярно поддерживают инициативу «Таза Қазақстан» и другие общественно значимые мероприятия. Через такие акции мы воспитываем не только будущих чемпионов, но и поколение, которое уважает старших, с заботой относится к окружающей среде и ответственно подходит к чистоте и благоустройству родного города», — отметил Еркебулан Алдабергенов.

Совместная посадка деревьев ветеранами футбола и молодыми спортсменами продемонстрировала преемственность старшего и молодого поколений в спорте и стала примером активного участия в общественных инициативах. Высаженные более 20 саженцев пополнили зеленый пояс столицы и стали реальным результатом благого дела в рамках акции «Таза Қазақстан».