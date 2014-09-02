Ветераны казахстанского и испанского футбола проведут матч в Алматы

Встреча состоится 21 сентября на Центральном стадионе. Матч состоится в
рамках сотрудничества между Федерацией футбола Казахстана и Королевской
испанской футбольной Федерацией. В качестве почетных гостей на матч
приглашены Куралбек Ордабаев, Михаил Гурман, Виктор Катков, Александр
Мазманьян, Юсуп Шадиев, Виктор Абгольц и другие ветераны казахстанского
футбола, сообщает Vesti.kz
.
Cборная Испании:
вратари – Хуан Карлос Абланедо ("Спортинг" Хихон), Коке Контрерас ("Реал" Мадрид);
защитники – Айтор Лопес Рекарте ("Реал Сосьедад"), Йон Андони Гойкоэча
("Барселона"), Диего Родригес ("Севилья"), Роберто Фернандес
("Барселона"), Фернандо Гинер ("Валенсия"), Нандо Мартинес ("Валенсия");
полузащитники – Висенте Энгонга ("Мальорка"), Луис Сембранос
("Барселона"), Виктор Санчес дель Амо ("Реал" Мадрид), Луис Милья
("Барселона"), Энрике Эстебаранс ("Барселона"), Эмилио Амависка ("Реал"
Мадрид), Хавьер де Педро ("Реал Сосьедад");
нападающие – Маноло Санчес ("Атлетико" Мадрид), Оливерио Хесус Альварес
Гонсалес ("Реал Бетис"), Пьер Луиджи Керубини ("Реал Бетис"), Хуан
Санчес ("Валенсия").
Сборная Казахстана:
вратари – Юрий Новиков, Нурлан Абуов;
защитники – Канат Мусатаев, Ойрат Садуов, Кайрат Айманов, Марат
Есмуратов, Сергей Жуненко, Алмас Кулшинбаев, Ерлан Елеусинов, Данияр
Муканов, Руслан Гумар, Аскар Кожабергенов;
полузащитники – Вахид Масудов, Руслан Балтиев, Андрей Богомолов, Нуржан
Доскеев, Талгат Байсуфинов, Файзулла Урдабаев, Тлеухан Турмагамбетов,
Асхат Кадыркулов, Гани Кайназаров, Алексей Клишин, Роман Вороговский;
нападающие – Кайрат Аубакиров, Андрей Мирошниченко, Игорь Авдеев, Нуркен Мазбаев;
главный тренер – Сеильда Байшаков.
Напомним, что 26 сентября на Центральном стадионе Алматы состоится "Матч звезд" между сборной легенд "Кайрата" и сборной мира.