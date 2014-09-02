Ветераны казахстанского и испанского футбола проведут матч в Алматы

Спорт
823
Встреча состоится 21 сентября на Центральном стадионе. Матч состоится в
рамках сотрудничества между Федерацией футбола Казахстана и Королевской испанской футбольной Федерацией. В качестве почетных гостей на матч приглашены Куралбек Ордабаев, Михаил Гурман, Виктор Катков, Александр Мазманьян, Юсуп Шадиев, Виктор Абгольц  и другие ветераны казахстанского футбола, сообщает Vesti.kz.

Cборная Испании: вратари – Хуан Карлос Абланедо ("Спортинг" Хихон), Коке Контрерас ("Реал" Мадрид); защитники – Айтор Лопес Рекарте ("Реал Сосьедад"), Йон Андони Гойкоэча ("Барселона"), Диего Родригес ("Севилья"), Роберто Фернандес ("Барселона"), Фернандо Гинер ("Валенсия"), Нандо Мартинес ("Валенсия"); полузащитники – Висенте Энгонга ("Мальорка"), Луис Сембранос ("Барселона"), Виктор Санчес дель Амо ("Реал" Мадрид), Луис Милья ("Барселона"), Энрике Эстебаранс ("Барселона"), Эмилио Амависка ("Реал" Мадрид), Хавьер де Педро ("Реал Сосьедад"); нападающие – Маноло Санчес ("Атлетико" Мадрид), Оливерио Хесус Альварес Гонсалес ("Реал Бетис"), Пьер Луиджи Керубини ("Реал Бетис"), Хуан Санчес ("Валенсия").

Сборная Казахстана: вратари – Юрий Новиков, Нурлан Абуов; защитники – Канат Мусатаев, Ойрат Садуов, Кайрат Айманов, Марат Есмуратов, Сергей Жуненко, Алмас Кулшинбаев, Ерлан Елеусинов, Данияр Муканов, Руслан Гумар, Аскар Кожабергенов; полузащитники – Вахид Масудов, Руслан Балтиев, Андрей Богомолов, Нуржан Доскеев, Талгат Байсуфинов, Файзулла Урдабаев, Тлеухан Турмагамбетов, Асхат Кадыркулов, Гани Кайназаров, Алексей Клишин, Роман Вороговский; нападающие – Кайрат Аубакиров, Андрей Мирошниченко, Игорь Авдеев, Нуркен Мазбаев;
главный тренер – Сеильда Байшаков.

Напомним, что 26 сентября на Центральном стадионе Алматы состоится "Матч звезд" между сборной легенд "Кайрата" и сборной мира.

Популярное

Все
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Нарушали требования безопасности при перевозке детей
Чтобы воздух стал чище, парковки должны быть дороже?
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
«Читал я сладостный Коран...»
Определены победители регионального конкурса для участия в туре движения Abilympics
Нужен ли власти «слуховой аппарат»?
Туркестан готовится получить особый статус духовной столицы тюркского мира
Взглянуть на Бурабай с высоты птичьего полета
В Восточном Казахстане на ремонт теплоисточников и сетей выделили свыше 20 млрд тенге
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Легендарный министр мелиорации
Двухлетний ребенок утонул в Каспийском море
Природный пожар охватил обширную площадь охраняемой зоны
Анализ бюджета: о госдолге и не только
Более 200 ребят участвовали в спортивном празднике, организованном «Динамо»
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
Астана и Вашингтон обсудили вопросы стратегического партнёрства
В Акорду в честь Международного дня защиты детей пригласили учащихся
Токаев поздравил юных сограждан с Международным днем защиты детей
Необходимо укрепить инфраструктуру роддомов, внедрить в их работу передовые стандарты – Токаев
Деньги из холодильника: ректор университета взят под стражу
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Ученые расшифровали язык кашалотов
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата

Читайте также

Казахстанские стрелки завоевали две медали на турнире в Ита…
Казахстан завоевал медаль на этапе Кубка мира по спортивной…
Лже-спортсменов лишили званий в РК
Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]