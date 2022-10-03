Ветераны не отпустили

На отчетно-выборном собрании прошлого года актив Кокшетауского городского совета ветеранов категорически не поддержал просьбу Шияпа Алиева освободить его от председательского бремени. Понимали аксакалы, что трудно будет найти на это беспокойное, ответственное место достойную кандидатуру.

И дело не в личных симпатиях, а в том, что старшему поколению нравится, как работает председатель совета, как заботится о них, как старается помочь.

Наверное, о человеке с высокой самоорганизацией, сумевшем реализовать себя в полной мере, говорят его награды и звания. Шияп Алиев, награжденный орденами «Құрмет», «Парасат», Отличник просвещения КазССР, почетный гражданин Зерендинского района и города Кокшетау – человек неравнодушный по своей сути, поэтому на общественной работе с молодости: активист, депутат, председатель общественных советов. К слову, когда Шияп Алиев был депутатом областного маслихата первого созыва, была упразднена Кокшетауская область. И он, чья жизнь всегда была подчинена служению малой родине, в стороне не остался, возглавил соз­данное кокшетаусцами общественно-патриотическое движение «Кокшетау». Так что в том, что область наша возродилась, пусть и изменившись территориально, есть вклад ее истинного патриота Шияпа Шараповича Алиева.

В 2015 году по рекомендации тогдашнего председателя горсовета ветеранов Рустема Шерь­язданова руководство города предложило ему этот беспокойный пост. Шияп Шарапович, зная суть общественной работы, согласился, потому что, говорит, надо защищать интересы пожилых людей, а проблемы в этой сфере, увы, еще есть. Городская организация Кокшетау насчитывает более 27 тыс. ветеранов, из которых один участник Великой Отечественной войны, 964 труженика тыла, 11 узников фашизма, 663 – жертвы политических репрессий, 110 чернобыльцев и другие категории.

Городские ветераны идут за помощью к председателю с самыми разными вопросами, начиная от бытовых (затопили соседи), до улучшения жилищных условий и даже защиты прав в суде. Прак­тически каждый свой день он начинает со звонков в инстанции, просьб разобраться, рассмотреть, помочь пожилому человеку. К сожалению, сетует председатель, не все пенсионеры прикреплены к 144 первичным ветеранским организациям. К примеру, иные сельские жители, среди которых есть бывшие трактористы, механизаторы, скотники и доярки, выйдя на пенсию, переезжают к живущим в городе детям, а в областном центре всего две ветеранские первички в организациях сельского хозяйства. И регистрируют они только своих пенсионеров, а еще бывших директоров совхозов... Пожилых людей, остающихся пока неприкрепленными, в Кокшетау на сегодня более пяти тысяч. К ним у председателя особое внимание: стараются в горсовете приглашать их на общие торжества, особенно нуждающихся во время пандемии обеспечивали продуктовыми наборами, отвозили небольшие суммы денег.

Помочь хочется в пределах разумного каждому. Но много ли может сделать ветеранская организация, не имеющая своего бюджета, живущая на спонсорские средства? Тем не менее оплачивают аренду здания, в котором действуют клубы по интересам «Ақ бұлақ – Родник», «Оптимист», весьма популярный среди городских аксакалов – шахматно-шашечный. Обязательно выделяют деньги к юбилейной дате ветерана либо на похороны. Конечно, меценаты и спонсоры на земле Кокше не перевелись, помогает с этим и городской акимат, но процесс, думается, держится и на незыблемом авторитете самого Алиева. Знают в городе, как настойчив он в продвижении интересов, защите прав пожилых людей.

К слову, о бюджете. Поскольку Шияп Шарапович человек очень неравнодушный, не умеющий отмалчиваться, то на последнем съезде ветеранов он с трибуны обратился к высокому собранию с предложением убрать из Закона РК «О ветеранах» слово филиалы Центрального совета, коими являются ветеранские организации в регионах. Что это даст? А то, что тогда они смогут, участвуя в тендерах, сами зарабатывать какие-то средства…

Поделился Шияп-аға и тем, что в Кокшетау с нового года возобновится приостановленная с началом пандемии практика: раз в неделю на встречу с ветеранами будут приходить руководители государственных органов и служб: рассказать о своей работе, выслушать аксакалов, записать их просьбы, чтобы в следующий раз отчитаться о сделанном. Начинание нашло хороший отклик у ветеранов.

Впереди у Кокшетауского городского советов ветеранов большой объем работы – Международный день пожилых людей в Акмолинской области традиционно продолжится месячником, который будет посвящен старшему поколению как свидетельство уважения, признания заслуг. Шияп Алиев и в это время будет на посту.