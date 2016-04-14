Ветераны ОССБ Карагандинской области почтили память боевого товарища

Общество
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Фото предоставлено организаторами мероприятия
Члены Филиала Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" по Карагандинской области почтили память боевого товарища Берикбола Искакова, сообщает Kazpravda.kz.

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На церемонии открытия памятной доски с его именем присутствовали председатели филиалов области: Талгат Испаев (Карагандинская область), Кайсар Бимуратов (город Жезказган), Кайрат Алин (Жана-Аркинский район), Елдос Ерманов (Каркаралинский район), Шукуржан Кульжанбеков (заместитель председателя РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов"), а также ветераны Союза области.

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Мероприятие, прошедшее с участием родителей и родственников погибшего на таджико-афганской солдата Берикбола Искакова, было приурочено к 23-й годовщине создания Отдельного сводного стрелкового батальона.

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В ходе торжественной программы были вручены медали "За вклад в пропаганду ветеранского движения" акиму и заместителю акима города. Также медалями и благодарственными письмами были награждены ветераны боевых действий.

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Торжественную часть сменила концертная программа, прошедшая в городском Доме культуры.

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