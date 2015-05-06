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Ветераны по-прежнему в строю
Ольга МАЛАХОВА, Алматы
Дмитрий Малышев, полковник, участник парада Победы 1945 года, снова собирается в Москву. Он вылетает завтра, 9 Мая будет на Красной площади на гостевой трибуне, а потом состоится прием у президента России. Между этими двумя парадами – 70 лет мирной жизни, которую отвоевал в многочисленных боях той войны танкист Малышев.
В августе 42-го он получил повестку, став пятым в своей семье из ушедших на фронт. Он освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Молдавию, Румынию, Венгрию, воюя на 1-м Белорусском и 2-м Украинском фронтах. В Венгрии был тяжело ранен. Шесть месяцев пролежал в госпиталях, перенес операции, а затем по направлению медкомиссии его направили в центр бронетанковых войск в Москву. Там фронтовика включили для участия в Параде Победы на Крас­ной площади. Ветеран награжден орденом Крас­ной Звезды и орденами Отечественной войны I и II степени.
Красивый серый костюм, сшитый к поездке в Москву, увешан орденами и медалями. Дмитрий Михайлович с волнением ждет возвращения в юность, в тот победный год, чтобы увидеть празднование 70-летия Великой Победы там, где он был в дни окончания войны. Он по-прежнему в строю, часто встречается с призывниками, студентами, школьниками, пишет в газеты воспоминания о войне и свои мысли о дне сегодняшнем, выпускает книги.
Нет времени отдыхать и у Леонида Гирша, президента Международного фронтового клуба имени «Казахстанской правды». У него много хлопот: на днях состоится презентация трехтомного издания «Пламя Победы», инициатором которого стал полковник в отставке. Это беспрецедентная книга, охватившая все стороны войны и истории очень многих казахстанцев, в ней участвовавших.
...Ему не было 18, но вместе с друзьями он просился на фронт. И на третий раз военкомат не отказал им. Так Леонид Гирш стал бойцом 177-го стрелкового полка 31-й дивизии Юго-Западного фронта. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию, штурмовал Берлин. После войны продолжал служить в армии, затем возглавил штаб гражданской обороны Алматы и Алматинской области. Леонид Юзефович сохраняет активную жизненную позицию и желание работать на благо страны. После выхода на заслуженный отдых был избран в Ассамблею народа Казахстана и политотдел партии «Нур Отан», активно работает в различных общественных организациях, встречается с молодежью. Его авторитет позволяет решать многие вопросы, помогать людям. Он пишет стихи, книги. И вот теперь под эгидой Ассамблеи народа Казахстана и при информационной поддержке «Казахстанской правды» выходит трехтомник, рассказывающий об огромном вкладе казахстанцев в Победу.
Тамара Максимова – красивая женщина, сохраняющая потрясающую энергию, молодость и оптимизм. Она в эти дни также занята: чтобы вручить ей поздравление от нашей газеты, мы ждали ее возвращения со съемок телепередачи. Недавно ей исполнился 91 год, она продолжает активно работать в совете ветеранов Панфиловской дивизии и защитников Москвы.
Когда юную Тамару направили во фронтовой госпиталь № 5018 под Волоколамском, у нее не было медобразования. Но вскоре открыли курсы, и за два с половиной месяца им дали знания, необходимые медсестре. Скольких солдат и офицеров она спасла, Тамара Александровна не знает. Она, как и другие ветераны, считает это не подвигом, а долгом.

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