​Ветераны показали класс

Первый международный турнир провели в областном центре ветераны волейбольного клуба города. Так они отметили его 25-летие. В гости к себе павлодарцы пригласили спортсменов и любителей волейбола из Астаны, Бийска, Новосибирска и Омска. Причем на игры приехали и титулованные игроки. В частности, столичная команда выставила довольно известного ветерана алматинского волейбола Толенды Ахметжанова.
По словам первого заместителя акима области, члена команды «Павлодар» Дуйсенбека Турганова, регион стал одним из центров развития волейбола в стране. Сам же турнир преследовал цель объединить любителей.
По итогам встреч места в турнирной таблице распределились так. Чемпионом межрегионального турнира, обладателем кубка и приза в 200 тыс. тенге стала команда из Омска. Второе место завоевали спортсмены Алтайского края, третье – у павлодарских волейболистов. Четвертый результат показала «Астана», пятое место – у Новосибирска.
Делясь впечатлением от турнира, игрок команды «Бийск» Константин Скворцов отметил:
– Счастье играть в таком зале, здесь нельзя филонить, нужно показывать лучшее, на что способен. Судьи – беспристрастные, соперники – достойные, зрители – добрые. Это настоящий праздник!
Организационный комитет турнира вручил призы лучшим игрокам в каждой команде, а также отметил отличившихся в своих номинациях. Самому возрастному игроку, капитану команды «Павлодар» Аманжолу Аубакирову, играющему в ней со дня основания, аким города Нуржан Ашимбетов вручил велосипед, чтобы ветеран держал себя в спортивной форме.