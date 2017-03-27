​Ветераны показали класс

Первый международный турнир провели в областном центре ветераны волейбольного клуба города. Так они отметили его 25-летие. В гости к себе павлодарцы пригласили спортсменов и любителей волейбола из Астаны, Бийска, Новосибирска и Омска. Причем на игры приехали и титулованные игроки. В частности, столичная команда выставила довольно известного ветерана алматинского волейбола Толенды Ахметжанова.

По словам первого заместителя акима области, члена коман­ды «Павлодар» Дуйсенбека Турганова, регион стал одним из цент­ров развития волейбола в стране. Сам же турнир преследовал цель объединить любителей.

По итогам встреч мес­та в турнирной таб­лице распределились так. Чемпионом межрегионального турнира, обладателем кубка и приза в 200 тыс. тенге стала команда из Омс­ка. Второе место завое­вали спортсмены Алтайского края, третье­ – у павлодарских волейболистов. Четвертый результат показала «Астана», пятое место – у Новосибирска.

Делясь впечатлением от турнира, игрок команды «Бийск» Константин Скворцов отметил:

– Счастье играть в таком зале, здесь нельзя филонить, нужно показывать лучшее, на что способен. Судьи – беспристрастные, соперники – достойные, зрители – добрые. Это настоящий праздник!

Организационный комитет турнира вручил призы лучшим игрокам в каждой команде, а также отметил отличившихся в своих номинациях. Самому возрастному игроку, капитану команды «Павлодар» Аманжолу Аубакирову, играющему в ней со дня основания, аким города Нуржан Ашимбетов вручил вело­сипед, чтобы ветеран держал себя в спортивной форме.